Жителя Петербурга заключили под стражу из-за фейков о Буче
Жителя Петербурга арестовали на два месяца из-за распространения фейков о спецоперации
Судебный молоток. Архивное фото
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Жителя Петербурга Всеволода Королева по ходатайству следствия суд арестовал на два месяца из-за распространения фейковой информации, связанной с проведением специальной военной операции на Украине, в том числе и событиями в Буче, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
"Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Всеволода Королева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст.207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) УК РФ", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.
По мнению следствия, Королев разместил в социальной сети "ВКонтакте" текстовые сообщения, содержащие в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию о якобы использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине, а именно в городе Буча, посёлке городского типа Бородянка, а также об обстреле Донецка.
Уточняется, что Королев был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал.
Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом по 11 сентября.
В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.