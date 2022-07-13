https://ria.ru/20220713/feyki-1802304448.html

Жителя Петербурга заключили под стражу из-за фейков о Буче

Жителя Петербурга заключили под стражу из-за фейков о Буче - РИА Новости, 13.07.2022

Жителя Петербурга заключили под стражу из-за фейков о Буче

Жителя Петербурга Всеволода Королева по ходатайству следствия суд арестовал на два месяца из-за распространения фейковой информации, связанной с проведением... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T21:42

2022-07-13T21:42

2022-07-13T21:42

специальная военная операция на украине

происшествия

буча

россия

украина

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Жителя Петербурга Всеволода Королева по ходатайству следствия суд арестовал на два месяца из-за распространения фейковой информации, связанной с проведением специальной военной операции на Украине, в том числе и событиями в Буче, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.По мнению следствия, Королев разместил в социальной сети "ВКонтакте" текстовые сообщения, содержащие в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию о якобы использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине, а именно в городе Буча, посёлке городского типа Бородянка, а также об обстреле Донецка.Уточняется, что Королев был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал.Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом по 11 сентября.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

буча

россия

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, буча, россия, украина