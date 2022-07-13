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Жителя Петербурга заключили под стражу из-за фейков о Буче - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/feyki-1802304448.html
Жителя Петербурга заключили под стражу из-за фейков о Буче
Жителя Петербурга заключили под стражу из-за фейков о Буче - РИА Новости, 13.07.2022
Жителя Петербурга заключили под стражу из-за фейков о Буче
Жителя Петербурга Всеволода Королева по ходатайству следствия суд арестовал на два месяца из-за распространения фейковой информации, связанной с проведением... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T21:42
2022-07-13T21:42
специальная военная операция на украине
происшествия
буча
россия
украина
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Жителя Петербурга Всеволода Королева по ходатайству следствия суд арестовал на два месяца из-за распространения фейковой информации, связанной с проведением специальной военной операции на Украине, в том числе и событиями в Буче, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.По мнению следствия, Королев разместил в социальной сети "ВКонтакте" текстовые сообщения, содержащие в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию о якобы использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине, а именно в городе Буча, посёлке городского типа Бородянка, а также об обстреле Донецка.Уточняется, что Королев был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал.Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом по 11 сентября.В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, буча, россия, украина
21:42 13.07.2022
 
Жителя Петербурга заключили под стражу из-за фейков о Буче

Жителя Петербурга арестовали на два месяца из-за распространения фейков о спецоперации

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл - РИА Новости. Жителя Петербурга Всеволода Королева по ходатайству следствия суд арестовал на два месяца из-за распространения фейковой информации, связанной с проведением специальной военной операции на Украине, в том числе и событиями в Буче, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Всеволода Королева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.д ч.2 ст.207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) УК РФ", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.

По мнению следствия, Королев разместил в социальной сети "ВКонтакте" текстовые сообщения, содержащие в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию о якобы использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине, а именно в городе Буча, посёлке городского типа Бородянка, а также об обстреле Донецка.
Уточняется, что Королев был задержан и в этот же день ему было предъявлено обвинение. Вину он не признал.
Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана судом по 11 сентября.
В Минобороны РФ ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБучаРоссияУкраина
 
 
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