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СК расследовал дело жителя Оренбуржья о реабилитации нацизма - РИА Новости, 13.07.2022
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СК расследовал дело жителя Оренбуржья о реабилитации нацизма
СК расследовал дело жителя Оренбуржья о реабилитации нацизма - РИА Новости, 13.07.2022
СК расследовал дело жителя Оренбуржья о реабилитации нацизма
Следствие завершило расследование дела жителя Оренбургской области, который отрицает существование коронавирусной инфекции и преступления нацистов, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:29
2022-07-13T10:31
россия
происшествия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 13 июл – РИА Новости. Следствие завершило расследование дела жителя Оренбургской области, который отрицает существование коронавирусной инфекции и преступления нацистов, сообщили в СУСК РФ по региону.Отмечается, что 46-летний житель области изготовил видеофайл, электронную ссылку на который опубликовал 25 марта 2021 года в мессенджере на своем публичном канале, доступном для неограниченного круга лиц."Указанный файл содержал информацию, реабилитирующую действия нацистской армии и отрицающую факты совершенных преступлений в годы Великой Отечественной войны... Он же изготовил и разместил 11 июля 2021 года в одной из общедоступных социальных сетей видеофайл, содержащий под видом достоверного сообщения информацию об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19 и о якобы незаконности вакцинации от нее людей", - говорится в сообщении.На него завели дело по статьям УК РФ "реабилитация нацизма", "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств".Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, добавили в областном следкоме.
https://ria.ru/20220630/skochilenko-1799402569.html
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россия, происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:29 13.07.2022 (обновлено: 10:31 13.07.2022)
 
СК расследовал дело жителя Оренбуржья о реабилитации нацизма

СК расследовал дело жителя Оренбуржья о реабилитации нацизма и фейках о коронавирусе

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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УФА, 13 июл – РИА Новости. Следствие завершило расследование дела жителя Оренбургской области, который отрицает существование коронавирусной инфекции и преступления нацистов, сообщили в СУСК РФ по региону.
Отмечается, что 46-летний житель области изготовил видеофайл, электронную ссылку на который опубликовал 25 марта 2021 года в мессенджере на своем публичном канале, доступном для неограниченного круга лиц.
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"Указанный файл содержал информацию, реабилитирующую действия нацистской армии и отрицающую факты совершенных преступлений в годы Великой Отечественной войны... Он же изготовил и разместил 11 июля 2021 года в одной из общедоступных социальных сетей видеофайл, содержащий под видом достоверного сообщения информацию об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19 и о якобы незаконности вакцинации от нее людей", - говорится в сообщении.
На него завели дело по статьям УК РФ "реабилитация нацизма", "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств".
Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, добавили в областном следкоме.
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