10:29 13.07.2022 (обновлено: 10:31 13.07.2022)
СК расследовал дело жителя Оренбуржья о реабилитации нацизма
СК расследовал дело жителя Оренбуржья о реабилитации нацизма и фейках о коронавирусе
УФА, 13 июл – РИА Новости. Следствие завершило расследование дела жителя Оренбургской области, который отрицает существование коронавирусной инфекции и преступления нацистов, сообщили в СУСК РФ по региону.
Отмечается, что 46-летний житель области изготовил видеофайл, электронную ссылку на который опубликовал 25 марта 2021 года в мессенджере на своем публичном канале, доступном для неограниченного круга лиц.
"Указанный файл содержал информацию, реабилитирующую действия нацистской армии и отрицающую факты совершенных преступлений в годы Великой Отечественной войны... Он же изготовил и разместил 11 июля 2021 года в одной из общедоступных социальных сетей видеофайл, содержащий под видом достоверного сообщения информацию об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19 и о якобы незаконности вакцинации от нее людей", - говорится в сообщении.
На него завели дело по статьям УК РФ "реабилитация нацизма", "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств".
Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, добавили в областном следкоме.
29 июня, 19:36Мосгорсуд отказался освобождать Кара-Мурзу* из СИЗО