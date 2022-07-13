https://ria.ru/20220713/feyki-1802128227.html

СК расследовал дело жителя Оренбуржья о реабилитации нацизма

СК расследовал дело жителя Оренбуржья о реабилитации нацизма - РИА Новости, 13.07.2022

СК расследовал дело жителя Оренбуржья о реабилитации нацизма

Следствие завершило расследование дела жителя Оренбургской области, который отрицает существование коронавирусной инфекции и преступления нацистов, сообщили в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:29

2022-07-13T10:29

2022-07-13T10:31

россия

происшествия

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 13 июл – РИА Новости. Следствие завершило расследование дела жителя Оренбургской области, который отрицает существование коронавирусной инфекции и преступления нацистов, сообщили в СУСК РФ по региону.Отмечается, что 46-летний житель области изготовил видеофайл, электронную ссылку на который опубликовал 25 марта 2021 года в мессенджере на своем публичном канале, доступном для неограниченного круга лиц."Указанный файл содержал информацию, реабилитирующую действия нацистской армии и отрицающую факты совершенных преступлений в годы Великой Отечественной войны... Он же изготовил и разместил 11 июля 2021 года в одной из общедоступных социальных сетей видеофайл, содержащий под видом достоверного сообщения информацию об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19 и о якобы незаконности вакцинации от нее людей", - говорится в сообщении.На него завели дело по статьям УК РФ "реабилитация нацизма", "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств".Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, добавили в областном следкоме.

https://ria.ru/20220630/skochilenko-1799402569.html

https://ria.ru/20220629/kara-murza-1799102602.html

россия

оренбургская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)