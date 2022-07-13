https://ria.ru/20220713/exomars-1802240459.html

ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars

ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars - РИА Новости, 13.07.2022

ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars

Европейское космическое агентство (ЕКА) направило "Роскомосу" уведомление о решении прекратить сотрудничество по миссии ExoMars, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:40

2022-07-13T16:40

2022-07-13T16:51

космос - риа наука

роскосмос

европейское космическое агентство

экзомарс

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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Европейское космическое агентство (ЕКА) направило "Роскомосу" уведомление о решении прекратить сотрудничество по миссии ExoMars, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил во вторник, что Европейское космическое агентство не будет возобновлять сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars. В "Роскосмосе" говорили, что пока не получили официального уведомления от ЕКА."Мы можем подтвердить, что Европейское космическое агентство направило официальное уведомление об этом "Роскосмосу" вчера", - сказали в пресс-службе ЕКА.

https://ria.ru/20220712/manipulyator-1802075521.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, европейское космическое агентство, экзомарс