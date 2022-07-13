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ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars - РИА Новости, 13.07.2022
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ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars
ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars - РИА Новости, 13.07.2022
ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars
Европейское космическое агентство (ЕКА) направило "Роскомосу" уведомление о решении прекратить сотрудничество по миссии ExoMars, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:40
2022-07-13T16:51
космос - риа наука
роскосмос
европейское космическое агентство
экзомарс
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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Европейское космическое агентство (ЕКА) направило "Роскомосу" уведомление о решении прекратить сотрудничество по миссии ExoMars, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил во вторник, что Европейское космическое агентство не будет возобновлять сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars. В "Роскосмосе" говорили, что пока не получили официального уведомления от ЕКА."Мы можем подтвердить, что Европейское космическое агентство направило официальное уведомление об этом "Роскосмосу" вчера", - сказали в пресс-службе ЕКА.
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космос - риа наука, роскосмос, европейское космическое агентство, экзомарс
16:40 13.07.2022 (обновлено: 16:51 13.07.2022)
 
ЕКА прекратило сотрудничество с "Роскосмосом" по ExoMars

ЕКА уведомило "Роскосмос" о прекращении сотрудничества по проекту ExoMars

© NASA / JPL-Caltech/MSSSМарс
Марс - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Марс. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости, Анастасия Иванова. Европейское космическое агентство (ЕКА) направило "Роскомосу" уведомление о решении прекратить сотрудничество по миссии ExoMars, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
Глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил во вторник, что Европейское космическое агентство не будет возобновлять сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars. В "Роскосмосе" говорили, что пока не получили официального уведомления от ЕКА.
"Мы можем подтвердить, что Европейское космическое агентство направило официальное уведомление об этом "Роскосмосу" вчера", - сказали в пресс-службе ЕКА.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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"Роскосмос" прекратит работы с европейским манипулятором ERA на МКС
 
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