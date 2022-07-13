https://ria.ru/20220713/evro-1802225048.html

Курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года

Курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года - РИА Новости, 13.07.2022

Курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года

Доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после данных о рекордной инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:53

2022-07-13T15:53

2022-07-13T23:01

экономика

доллар

сша

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после данных о рекордной инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 15:53 мск курс европейской валюты к американской снижался до 1,0026 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0036 доллара, а минутами ранее показатель достигал 0,9999 доллара впервые с 2002 года.При этом к иене курс американской валюты увеличивался до 137,55 иены со 136,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,29 процента, до 108,43 пункта.Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимума с ноября 1981 года — 9,1 процента против 8,6 процента в мае. Аналитики ожидали увеличения темпов роста цен лишь до 8,8 процента.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.

https://ria.ru/20220713/gaz-1802246993.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, доллар, сша