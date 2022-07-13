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Курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года - РИА Новости, 13.07.2022
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Курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года
Курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года - РИА Новости, 13.07.2022
Курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года
Доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после данных о рекордной инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:53
2022-07-13T23:01
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сша
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после данных о рекордной инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 15:53 мск курс европейской валюты к американской снижался до 1,0026 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0036 доллара, а минутами ранее показатель достигал 0,9999 доллара впервые с 2002 года.При этом к иене курс американской валюты увеличивался до 137,55 иены со 136,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,29 процента, до 108,43 пункта.Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимума с ноября 1981 года — 9,1 процента против 8,6 процента в мае. Аналитики ожидали увеличения темпов роста цен лишь до 8,8 процента.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
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экономика, доллар, сша
15:53 13.07.2022 (обновлено: 23:01 13.07.2022)
 
Курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года

Курс доллара поднялся выше евро впервые с 2002 года на волне рекордной инфляции в США

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после данных о рекордной инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15:53 мск курс европейской валюты к американской снижался до 1,0026 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0036 доллара, а минутами ранее показатель достигал 0,9999 доллара впервые с 2002 года.
При этом к иене курс американской валюты увеличивался до 137,55 иены со 136,86 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,29 процента, до 108,43 пункта.
Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимума с ноября 1981 года — 9,1 процента против 8,6 процента в мае. Аналитики ожидали увеличения темпов роста цен лишь до 8,8 процента.
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Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
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