https://ria.ru/20220713/emmi-1802136629.html

"Игра в кальмара" и "Очень странные дела" номинированы на "Эмми"

"Игра в кальмара" и "Очень странные дела" номинированы на "Эмми" - РИА Новости, 13.07.2022

"Игра в кальмара" и "Очень странные дела" номинированы на "Эмми"

Сериалы "Наследники", "Игра в кальмара", "Озарк" и "Очень странные дела" номинированы на награду академии телевидения США "Эмми", объявили организаторы. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:06

2022-07-13T12:06

2022-07-13T12:06

культура

культура

новости культуры

кино и сериалы

эмми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759853785_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c5a6511a741234404d191b3fa21a074d.jpg

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Сериалы "Наследники", "Игра в кальмара", "Озарк" и "Очень странные дела" номинированы на награду академии телевидения США "Эмми", объявили организаторы.Церемония вручения награды "Эмми", которая станет 74-ой, состоится 12 сентября.В категории "Лучший драматический сериал" представлены восемь сериалов, в том числе "Лучше звоните Солу", "Эйфория", "Разделение" и "Шершни".В числе претендентов на звание лучшего комедийного сериала по версии Академии телевидения США, вошли "Начальная школа Эббот", "Барри", "Хитрости", "Убийства в одном здании", "Удивительная миссис Мейзел", "Тед Лассо" и "Чем мы заняты в тени".В номинации "Лучший минисериал или антология" представлены "Ломка", "Выбывшая", "Изобретая Анну", "Пэм и Томми" и "Белый лотос".Номинации за актерскую работу в драматическом жанре заработали Джоди Комер и Сара О ("Убивая Еву"), Лора Линни и ее партнер по сериалу "Озарк" Джейсон Бейтман​​, Мелани Лински ("Шершни"), Риз Уизерспун ("Утреннее шоу"), Зендея ("Эйфория"), Брайан Кокс и Джереми Стронг ("Наследники"), Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара"), Боб Оденкёрк ("Лучше звоните Солу"), Адам Скотт ("Разделение").За главные роли в мини-сериалах за награду будут бороться британский актер Колин Ферт ("Лестница"), Эндрю Гарфилд ("Под знаменем небес"), Оскар Айзек ("Сцены из супружеской жизни"), Майкл Китон ("Ломка"), Химеш Патель ("Станция Одиннадцать"), Себастиан Стэн ("Пэм и Томми"), а также Тони Коллетт ("Лестница"), Джулия Гарнер ("Изобретая Анну"), Лили Джеймс ("Пэм и Томми"), Сара Полсон ("Импичмент: Американская история преступлений"), Маргарет Куэлли ("Уборщица. История матери-одиночки"), Аманда Сайфред ("Выбывшая").Награда "Эмми" (Primetime Emmys) вручается Академией телевизионных искусств и наук ежегодно и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Победители получают золотую статуэтку "Эмми", исполненную в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках, олицетворяет единство науки и искусства.

https://ria.ru/20220712/kino-1801754324.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

культура, новости культуры, кино и сериалы, эмми