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В Ельце арестовали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 13.07.2022
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В Ельце арестовали подозреваемого в убийстве девушки
В Ельце арестовали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 13.07.2022
В Ельце арестовали подозреваемого в убийстве девушки
Мужчине, подозреваемому в убийстве 17-летней девушки из Волгограда, Елецкий городской суд Липецкой области избрал меру пресечения — заключение под стражу на 2... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:03
2022-07-13T18:03
происшествия
елец
россия
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ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Мужчине, подозреваемому в убийстве 17-летней девушки из Волгограда, Елецкий городской суд Липецкой области избрал меру пресечения — заключение под стражу на 2 месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления Судебного департамента в Липецкой области.По данным следствия, ночью 11 июля в районе Ледового дворца в Ельце обнаружено тело 17-летней девушки с травмой головы. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый нанес девушке много ударов по голове кулаками и камнями, из-за чего она умерла. После, мужчина накрыл потерпевшую травой и скрылся с места преступления. По месту его жительства проведен обыск, изъята его одежда и обувь с биологическими следами, и получены неопровержимые доказательства причастности фигуранта к особо тяжкому преступлению."Елецким городским судом рассмотрен материал об избрании меры пресечения в отношении мужчины, задержанного по подозрению в нападении на 17-летнюю девушку, тело которой было обнаружено в Ельце 11 июля. По ходатайству следствия, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца — до 11 сентября 2022 года", — сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20220713/ubiystvo-1802177616.html
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происшествия, елец, россия
18:03 13.07.2022
 
В Ельце арестовали подозреваемого в убийстве девушки

В Ельце Липецкой области арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Мужчине, подозреваемому в убийстве 17-летней девушки из Волгограда, Елецкий городской суд Липецкой области избрал меру пресечения — заключение под стражу на 2 месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления Судебного департамента в Липецкой области.
По данным следствия, ночью 11 июля в районе Ледового дворца в Ельце обнаружено тело 17-летней девушки с травмой головы. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый нанес девушке много ударов по голове кулаками и камнями, из-за чего она умерла. После, мужчина накрыл потерпевшую травой и скрылся с места преступления. По месту его жительства проведен обыск, изъята его одежда и обувь с биологическими следами, и получены неопровержимые доказательства причастности фигуранта к особо тяжкому преступлению.
"Елецким городским судом рассмотрен материал об избрании меры пресечения в отношении мужчины, задержанного по подозрению в нападении на 17-летнюю девушку, тело которой было обнаружено в Ельце 11 июля. По ходатайству следствия, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца — до 11 сентября 2022 года", — сообщает пресс-служба.
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