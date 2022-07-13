https://ria.ru/20220713/elets-1802262145.html

В Ельце арестовали подозреваемого в убийстве девушки

В Ельце арестовали подозреваемого в убийстве девушки - РИА Новости, 13.07.2022

В Ельце арестовали подозреваемого в убийстве девушки

Мужчине, подозреваемому в убийстве 17-летней девушки из Волгограда, Елецкий городской суд Липецкой области избрал меру пресечения — заключение под стражу на 2... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:03

2022-07-13T18:03

2022-07-13T18:03

происшествия

елец

россия

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ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Мужчине, подозреваемому в убийстве 17-летней девушки из Волгограда, Елецкий городской суд Липецкой области избрал меру пресечения — заключение под стражу на 2 месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления Судебного департамента в Липецкой области.По данным следствия, ночью 11 июля в районе Ледового дворца в Ельце обнаружено тело 17-летней девушки с травмой головы. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый нанес девушке много ударов по голове кулаками и камнями, из-за чего она умерла. После, мужчина накрыл потерпевшую травой и скрылся с места преступления. По месту его жительства проведен обыск, изъята его одежда и обувь с биологическими следами, и получены неопровержимые доказательства причастности фигуранта к особо тяжкому преступлению."Елецким городским судом рассмотрен материал об избрании меры пресечения в отношении мужчины, задержанного по подозрению в нападении на 17-летнюю девушку, тело которой было обнаружено в Ельце 11 июля. По ходатайству следствия, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца — до 11 сентября 2022 года", — сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20220713/ubiystvo-1802177616.html

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происшествия, елец, россия