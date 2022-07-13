https://ria.ru/20220713/elbrus-1802226507.html
На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из-за непогоды
На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из-за непогоды - РИА Новости, 13.07.2022
На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из-за непогоды
Спасатели приостановили поиски пропавшего на Эльбрусе жителя Вологодской области из-за непогоды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:34
2022-07-13T16:34
2022-07-13T16:34
туризм
происшествия
эльбрус
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Спасатели приостановили поиски пропавшего на Эльбрусе жителя Вологодской области из-за непогоды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."Работы приостановлены в связи ухудшением погодных условий. Они проводились по южному склону до самой вершины. Возобновление работ планируется с 7.00 мск четверга", — уточнили в ведомстве.Во вторник вечером поступило сообщение, что со склона горы Эльбрус не спустился мужчина из Вологодской области 1964 года рождения. По данным МЧС, турист не регистрировал свой маршрут, информация поступила от его родственников. Ночью спасательные работы были приостановлены, поиски возобновили с утра среды. В них участвовали 13 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда на трех единицах техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из-за непогоды
Поиски пропавшего на Эльбрусе туриста приостановлены из-за плохой погоды