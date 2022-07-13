https://ria.ru/20220713/elbrus-1802226507.html

На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из-за непогоды

На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из-за непогоды - РИА Новости, 13.07.2022

На Эльбрусе приостановили поиски пропавшего туриста из-за непогоды

Спасатели приостановили поиски пропавшего на Эльбрусе жителя Вологодской области из-за непогоды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:34

2022-07-13T16:34

2022-07-13T16:34

туризм

происшествия

эльбрус

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вологодская область

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773512192_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_2459c671ab0b6882b1accb80850430c8.jpg

НАЛЬЧИК, 13 июл – РИА Новости. Спасатели приостановили поиски пропавшего на Эльбрусе жителя Вологодской области из-за непогоды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."Работы приостановлены в связи ухудшением погодных условий. Они проводились по южному склону до самой вершины. Возобновление работ планируется с 7.00 мск четверга", — уточнили в ведомстве.Во вторник вечером поступило сообщение, что со склона горы Эльбрус не спустился мужчина из Вологодской области 1964 года рождения. По данным МЧС, турист не регистрировал свой маршрут, информация поступила от его родственников. Ночью спасательные работы были приостановлены, поиски возобновили с утра среды. В них участвовали 13 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда на трех единицах техники.

https://ria.ru/20220712/akula-1802042961.html

эльбрус

россия

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

происшествия, эльбрус, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вологодская область, новости - туризм, туризм, погода