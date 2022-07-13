https://ria.ru/20220713/eksperimenty-1802098605.html

Власти Запорожья: Украина проводила на местной АЭС запрещенные эксперименты

Власти Запорожья: Украина проводила на местной АЭС запрещенные эксперименты - РИА Новости, 13.07.2022

Власти Запорожья: Украина проводила на местной АЭС запрещенные эксперименты

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем украинской власти... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T06:37

2022-07-13T06:37

2022-07-13T13:42

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем украинской власти проводились запрещенные эксперименты.По его словам, согласно регламенту, зафиксировать все противоправные действия киевского режима на АЭС должны специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)."Как только стало известно о желании делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую атомную станцию, Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара. Он пошел на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС", — подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220712/bespilotniki-1801848567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, запорожская область, энергодар