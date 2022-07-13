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Власти Запорожья: Украина проводила на местной АЭС запрещенные эксперименты - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Власти Запорожья: Украина проводила на местной АЭС запрещенные эксперименты
Власти Запорожья: Украина проводила на местной АЭС запрещенные эксперименты - РИА Новости, 13.07.2022
Власти Запорожья: Украина проводила на местной АЭС запрещенные эксперименты
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем украинской власти... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T06:37
2022-07-13T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем украинской власти проводились запрещенные эксперименты.По его словам, согласно регламенту, зафиксировать все противоправные действия киевского режима на АЭС должны специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)."Как только стало известно о желании делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую атомную станцию, Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара. Он пошел на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС", — подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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украина
запорожская область
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в мире, украина, запорожская область, энергодар
06:37 13.07.2022 (обновлено: 13:42 13.07.2022)
 
Власти Запорожья: Украина проводила на местной АЭС запрещенные эксперименты

Член Запорожской ВГА Рогов: Украина проводила на местной АЭС запрещенные эксперименты

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем украинской власти проводились запрещенные эксперименты.

"Режимом Порошенко — Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов", — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, согласно регламенту, зафиксировать все противоправные действия киевского режима на АЭС должны специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Как только стало известно о желании делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую атомную станцию, Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара. Он пошел на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС", — подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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