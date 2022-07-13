06:37 13.07.2022 (обновлено: 13:42 13.07.2022)
Власти Запорожья: Украина проводила на местной АЭС запрещенные эксперименты
Член Запорожской ВГА Рогов: Украина проводила на местной АЭС запрещенные эксперименты
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС во время ее нахождения под контролем украинской власти проводились запрещенные эксперименты.
"Режимом Порошенко — Зеленского на АЭС были санкционированы запрещенные эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы ее реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов", — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, согласно регламенту, зафиксировать все противоправные действия киевского режима на АЭС должны специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Как только стало известно о желании делегации МАГАТЭ посетить Запорожскую атомную станцию, Зеленский отдал приказ начать обстрел Энергодара. Он пошел на этот шаг, чтобы сорвать возможный приезд инспекции МАГАТЭ под предлогом опасной обстановки в городе, тем самым запугивая иностранных специалистов и продолжая скрывать свои запрещенные манипуляции с радиоактивными материалами на ЗАЭС", — подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами России.