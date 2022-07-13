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Алиханов назвал рекомендации ЕК по транзиту первым шагом в решении проблемы - РИА Новости, 13.07.2022
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Алиханов назвал рекомендации ЕК по транзиту первым шагом в решении проблемы
Алиханов назвал рекомендации ЕК по транзиту первым шагом в решении проблемы - РИА Новости, 13.07.2022
Алиханов назвал рекомендации ЕК по транзиту первым шагом в решении проблемы
Рекомендации ЕК по транзиту — только первый шаг в решении проблемы, требуется аналогичное решение по автомобильным перевозкам, заявил губернатор Калининградской РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T21:34
2022-07-13T22:09
в мире
экономика
калининград
литва
еврокомиссия
санкции в отношении россии
мария захарова
россия
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КАЛИНИНГРАД, 13 июл — РИА Новости. Рекомендации ЕК по транзиту — только первый шаг в решении проблемы, требуется аналогичное решение по автомобильным перевозкам, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.Власти региона продолжают добиваться полного снятия ограничений по транзиту грузов в область через Литву из других регионов России, сообщил он. "Благодарю коллег из МИД России за этот результат", — добавил чиновник.Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно им железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий.Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожные перевозки допускаются при осуществлении необходимого контроля, постановили в органе ЕС.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно. Если ситуация с транзитом не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы жесткие меры. По словам Захаровой, их подготовка уже завершилась.
https://ria.ru/20220713/litva-1802274225.html
https://ria.ru/20220713/tranzit-1802302327.html
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в мире, экономика, калининград, литва, еврокомиссия, санкции в отношении россии, мария захарова, россия, калининградская область, евросоюз
21:34 13.07.2022 (обновлено: 22:09 13.07.2022)
 
Алиханов назвал рекомендации ЕК по транзиту первым шагом в решении проблемы

Алиханов назвал решение ЕС по транзиту в Калининград первым шагом в решении вопроса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 13 июл — РИА Новости. Рекомендации ЕК по транзиту — только первый шаг в решении проблемы, требуется аналогичное решение по автомобильным перевозкам, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Власти региона продолжают добиваться полного снятия ограничений по транзиту грузов в область через Литву из других регионов России, сообщил он.
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Вчера, 19:02
В Литве прокомментировали рекомендации ЕК по транзиту в Калининград
"Благодарю коллег из МИД России за этот результат", — добавил чиновник.
Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно им железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий.
Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожные перевозки допускаются при осуществлении необходимого контроля, постановили в органе ЕС.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 21:17
Медведев прокомментировал решение ЕС по транзиту в Калининградскую область
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и других категорий — в целом это примерно половина от всего объема перевозок. При этом литовские власти утверждают, что только выполняли санкции ЕС и не пойдут на уступки России в этом вопросе.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действовала агрессивно. Если ситуация с транзитом не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы жесткие меры. По словам Захаровой, их подготовка уже завершилась.
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 09:08
Алиханов назвал слова Борреля о калининградском транзите ересью
 
В миреЭкономикаКалининградЛитваЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииМария ЗахароваРоссияКалининградская областьЕвросоюз
 
 
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