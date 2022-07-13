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Водителя каршеринга, насмерть сбившего пешеходов в Люберцах, арестовали
Водителя каршеринга, насмерть сбившего пешеходов в Люберцах, арестовали - РИА Новости, 13.07.2022
Водителя каршеринга, насмерть сбившего пешеходов в Люберцах, арестовали
Суд заключил в СИЗО водителя каршеринга, насмерть сбившего двух пешеходов и покалечившего еще одного в подмосковных Люберцах, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:04
2022-07-13T12:04
2022-07-13T12:04
происшествия
люберцы
авто
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО водителя каршеринга, насмерть сбившего двух пешеходов и покалечившего еще одного в подмосковных Люберцах, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.Накануне в Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех человек, среди которых была 14-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали, но двое взрослых впоследствии скончались, отмечали в прокуратуре Подмосковья."Водителю автомобиля каршеринга, совершившему ДТП, в результате которого погибли два человека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказала Петрова.
https://ria.ru/20220601/karshering-1792242314.html
люберцы
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Кадры с места ДТП в Люберцах, где водитель каршеринга сбил троих человек
Видео с места ДТП в Люберцах, в результате которого водитель каршеринга сбил троих человек
2022-07-13T12:04
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РИА Новости
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происшествия, люберцы, авто, московская область (подмосковье)
Водителя каршеринга, насмерть сбившего пешеходов в Люберцах, арестовали
Водителя каршеринга, насмерть сбившего двоих пешеходов в Люберцах, арестовали