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Водителя каршеринга, насмерть сбившего пешеходов в Люберцах, арестовали

Водителя каршеринга, насмерть сбившего пешеходов в Люберцах, арестовали - РИА Новости, 13.07.2022

Водителя каршеринга, насмерть сбившего пешеходов в Люберцах, арестовали

Суд заключил в СИЗО водителя каршеринга, насмерть сбившего двух пешеходов и покалечившего еще одного в подмосковных Люберцах, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:04

2022-07-13T12:04

2022-07-13T12:04

происшествия

люберцы

авто

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО водителя каршеринга, насмерть сбившего двух пешеходов и покалечившего еще одного в подмосковных Люберцах, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.Накануне в Люберцах водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трех человек, среди которых была 14-летняя девочка. Всех пострадавших госпитализировали, но двое взрослых впоследствии скончались, отмечали в прокуратуре Подмосковья."Водителю автомобиля каршеринга, совершившему ДТП, в результате которого погибли два человека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказала Петрова.

https://ria.ru/20220601/karshering-1792242314.html

люберцы

московская область (подмосковье)

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Кадры с места ДТП в Люберцах, где водитель каршеринга сбил троих человек Видео с места ДТП в Люберцах, в результате которого водитель каршеринга сбил троих человек 2022-07-13T12:04 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, люберцы, авто, московская область (подмосковье)