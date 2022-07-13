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Проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля - РИА Новости, 13.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220713/dostoevskiy-1802196223.html
Проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля
Проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля - РИА Новости, 13.07.2022
Проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля
Духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь, в день... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:32
2022-07-13T16:09
культура
россия
общество
госдума рф
федор достоевский
культура
сергей степашин
анна кузнецова
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь, в день торжественного открытия в обители пройдет церемония закладки камня в основание будущего памятника писателю Федору Достоевскому, рассказал РИА Новости пресс-секретарь обители, монах Каллиник (Дмитриев)."Духовно-просветительскому проекту "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" будет дан старт 22 июля в обители. В этот день пройдет церемония закладки камня будущего памятника Федору Михайловичу. Святейший патриарх решил, что памятнику нашему великому писателю в Оптиной пустыни быть. Вы знаете, что роман "Братья Карамазовы" возник после того, как у Достоевского скончался четырехлетний сын Алеша на руках, и он приехал к старцу Амвросию в обитель. Этот гениальный роман многих людей приводит к вере, к Богу, заставляет задуматься, поэтому было принято такое решение. Проект памятника сейчас утверждается", - рассказал монах.Он отметил, что Достоевский "предвидел будущее Русского мира, прозревал глубокий сакральный смысл судьбы России и ее особого места в мире". Многие откровения были даны писателю в общении с оптинскими старцами при посещении Оптиной пустыни в 1878 году.В день открытия проекта пройдет дискуссия о творчестве Достоевского с участием гостей. Как сообщили в пресс-службе обители, свое участие подтвердили советник президента РФ Владимир Толстой, председатель Императорского палестинского православного общества Сергей Степашин, заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин и другие.11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Достоевского.
https://ria.ru/20211023/startsy-1755860693.html
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россия, общество, госдума рф, федор достоевский, культура, сергей степашин, анна кузнецова, владимир толстой, новости культуры
14:32 13.07.2022 (обновлено: 16:09 13.07.2022)
 
Проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля

Камень в основание памятника Достоевскому в монастыре Оптина пустынь заложат 22 июля

CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Святые врата (южный вход). Оптина пустынь / Cropped imageОптина пустынь
Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Святые врата (южный вход). Оптина пустынь / Cropped image
Оптина пустынь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь, в день торжественного открытия в обители пройдет церемония закладки камня в основание будущего памятника писателю Федору Достоевскому, рассказал РИА Новости пресс-секретарь обители, монах Каллиник (Дмитриев).
"Духовно-просветительскому проекту "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" будет дан старт 22 июля в обители. В этот день пройдет церемония закладки камня будущего памятника Федору Михайловичу. Святейший патриарх решил, что памятнику нашему великому писателю в Оптиной пустыни быть. Вы знаете, что роман "Братья Карамазовы" возник после того, как у Достоевского скончался четырехлетний сын Алеша на руках, и он приехал к старцу Амвросию в обитель. Этот гениальный роман многих людей приводит к вере, к Богу, заставляет задуматься, поэтому было принято такое решение. Проект памятника сейчас утверждается", - рассказал монах.
Свято-Введенский ставропигиальный монастырь Оптина пустынь - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября 2021, 08:00Религия
"Многое уже сбылось". О чем старцы предупреждали Россию
Он отметил, что Достоевский "предвидел будущее Русского мира, прозревал глубокий сакральный смысл судьбы России и ее особого места в мире". Многие откровения были даны писателю в общении с оптинскими старцами при посещении Оптиной пустыни в 1878 году.
В день открытия проекта пройдет дискуссия о творчестве Достоевского с участием гостей. Как сообщили в пресс-службе обители, свое участие подтвердили советник президента РФ Владимир Толстой, председатель Императорского палестинского православного общества Сергей Степашин, заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин и другие.
11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Достоевского.
Советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 15:14Культура
Запрет на русскую культуру подогревает внимание к ней, считает Толстой
 
КультураРоссияОбществоГосдума РФФедор ДостоевскийКультураСергей СтепашинАнна КузнецоваВладимир ТолстойНовости культуры
 
 
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