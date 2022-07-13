https://ria.ru/20220713/dostoevskiy-1802196223.html

Проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля

Проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля - РИА Новости, 13.07.2022

Проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля

Духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь, в день... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:32

2022-07-13T14:32

2022-07-13T16:09

культура

россия

общество

госдума рф

федор достоевский

культура

сергей степашин

анна кузнецова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154886/50/1548865055_0:264:3033:1970_1920x0_80_0_0_9a072c05a5359d0a5fe33a01897eadcf.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь, в день торжественного открытия в обители пройдет церемония закладки камня в основание будущего памятника писателю Федору Достоевскому, рассказал РИА Новости пресс-секретарь обители, монах Каллиник (Дмитриев)."Духовно-просветительскому проекту "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" будет дан старт 22 июля в обители. В этот день пройдет церемония закладки камня будущего памятника Федору Михайловичу. Святейший патриарх решил, что памятнику нашему великому писателю в Оптиной пустыни быть. Вы знаете, что роман "Братья Карамазовы" возник после того, как у Достоевского скончался четырехлетний сын Алеша на руках, и он приехал к старцу Амвросию в обитель. Этот гениальный роман многих людей приводит к вере, к Богу, заставляет задуматься, поэтому было принято такое решение. Проект памятника сейчас утверждается", - рассказал монах.Он отметил, что Достоевский "предвидел будущее Русского мира, прозревал глубокий сакральный смысл судьбы России и ее особого места в мире". Многие откровения были даны писателю в общении с оптинскими старцами при посещении Оптиной пустыни в 1878 году.В день открытия проекта пройдет дискуссия о творчестве Достоевского с участием гостей. Как сообщили в пресс-службе обители, свое участие подтвердили советник президента РФ Владимир Толстой, председатель Императорского палестинского православного общества Сергей Степашин, заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин и другие.11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Достоевского.

https://ria.ru/20211023/startsy-1755860693.html

https://ria.ru/20220628/kultura-1798730000.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф, федор достоевский, культура, сергей степашин, анна кузнецова, владимир толстой, новости культуры