https://ria.ru/20220713/dostoevskiy-1802196223.html
Проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля
Проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля - РИА Новости, 13.07.2022
Проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля
Духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь, в день... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:32
2022-07-13T14:32
2022-07-13T16:09
культура
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общество
госдума рф
федор достоевский
культура
сергей степашин
анна кузнецова
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь, в день торжественного открытия в обители пройдет церемония закладки камня в основание будущего памятника писателю Федору Достоевскому, рассказал РИА Новости пресс-секретарь обители, монах Каллиник (Дмитриев)."Духовно-просветительскому проекту "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" будет дан старт 22 июля в обители. В этот день пройдет церемония закладки камня будущего памятника Федору Михайловичу. Святейший патриарх решил, что памятнику нашему великому писателю в Оптиной пустыни быть. Вы знаете, что роман "Братья Карамазовы" возник после того, как у Достоевского скончался четырехлетний сын Алеша на руках, и он приехал к старцу Амвросию в обитель. Этот гениальный роман многих людей приводит к вере, к Богу, заставляет задуматься, поэтому было принято такое решение. Проект памятника сейчас утверждается", - рассказал монах.Он отметил, что Достоевский "предвидел будущее Русского мира, прозревал глубокий сакральный смысл судьбы России и ее особого места в мире". Многие откровения были даны писателю в общении с оптинскими старцами при посещении Оптиной пустыни в 1878 году.В день открытия проекта пройдет дискуссия о творчестве Достоевского с участием гостей. Как сообщили в пресс-службе обители, свое участие подтвердили советник президента РФ Владимир Толстой, председатель Императорского палестинского православного общества Сергей Степашин, заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин и другие.11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Достоевского.
https://ria.ru/20211023/startsy-1755860693.html
https://ria.ru/20220628/kultura-1798730000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госдума рф, федор достоевский, культура, сергей степашин, анна кузнецова, владимир толстой, новости культуры
14:32 13.07.2022 (обновлено: 16:09 13.07.2022)
Проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля
Камень в основание памятника Достоевскому в монастыре Оптина пустынь заложат 22 июля
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Духовно-просветительский проект "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" стартует 22 июля в Введенском ставропигиальном мужском монастыре Оптина пустынь, в день торжественного открытия в обители пройдет церемония закладки камня в основание будущего памятника писателю Федору Достоевскому, рассказал РИА Новости пресс-секретарь обители, монах Каллиник (Дмитриев).
"Духовно-просветительскому проекту "Дни Достоевского в Оптиной пустыни" будет дан старт 22 июля в обители. В этот день пройдет церемония закладки камня будущего памятника Федору Михайловичу. Святейший патриарх решил, что памятнику нашему великому писателю в Оптиной пустыни быть. Вы знаете, что роман "Братья Карамазовы" возник после того, как у Достоевского скончался четырехлетний сын Алеша на руках, и он приехал к старцу Амвросию в обитель. Этот гениальный роман многих людей приводит к вере, к Богу, заставляет задуматься, поэтому было принято такое решение. Проект памятника сейчас утверждается", - рассказал монах.
Он отметил, что Достоевский "предвидел будущее Русского мира, прозревал глубокий сакральный смысл судьбы России
и ее особого места в мире". Многие откровения были даны писателю в общении с оптинскими старцами при посещении Оптиной пустыни в 1878 году.
В день открытия проекта пройдет дискуссия о творчестве Достоевского с участием гостей. Как сообщили в пресс-службе обители, свое участие подтвердили советник президента РФ Владимир Толстой
, председатель Императорского палестинского православного общества Сергей Степашин
, заместитель председателя Госдумы
РФ Анна Кузнецова
, президент Фонда Достоевского Игорь Волгин и другие.
11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Достоевского.