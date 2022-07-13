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Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево
Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево, выпущено 10 мин калибром 120 мм, восемь снарядов калибром 152 мм и 11 снарядов калибром 122 мм, сообщает... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:49
2022-07-13T23:49
2022-07-13T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево, выпущено 10 мин калибром 120 мм, восемь снарядов калибром 152 мм и 11 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Новобахмутовку обстреляли в 15.50 и 21.03 снарядами калибром 152 мм и минами, Зайцево (южное) было обстреляно в 18.19.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево
Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Зайцево, выпустив десять мин