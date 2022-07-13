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Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/dnr-1802314723.html
Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево
Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево, выпущено 10 мин калибром 120 мм, восемь снарядов калибром 152 мм и 11 снарядов калибром 122 мм, сообщает... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T23:49
2022-07-13T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево, выпущено 10 мин калибром 120 мм, восемь снарядов калибром 152 мм и 11 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Новобахмутовку обстреляли в 15.50 и 21.03 снарядами калибром 152 мм и минами, Зайцево (южное) было обстреляно в 18.19.
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в мире, зайцево
23:49 13.07.2022
 
Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Новобахмутовку и Зайцево, выпустив десять мин

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМина в Петровском районе Донецка
Мина в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мина в Петровском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево, выпущено 10 мин калибром 120 мм, восемь снарядов калибром 152 мм и 11 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Новобахмутовку обстреляли в 15.50 и 21.03 снарядами калибром 152 мм и минами, Зайцево (южное) было обстреляно в 18.19.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцево
 
 
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