https://ria.ru/20220713/dnr-1802314723.html

Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево

Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские боевики обстреляли Новобахмутовку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево, выпущено 10 мин калибром 120 мм, восемь снарядов калибром 152 мм и 11 снарядов калибром 122 мм, сообщает... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T23:49

2022-07-13T23:49

2022-07-13T23:49

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774022855_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_696ee5a4bf44be6a166b79e385c708c6.jpg

ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новобахмутовку и Зайцево, выпущено 10 мин калибром 120 мм, восемь снарядов калибром 152 мм и 11 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Новобахмутовку обстреляли в 15.50 и 21.03 снарядами калибром 152 мм и минами, Зайцево (южное) было обстреляно в 18.19.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, зайцево