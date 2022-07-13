https://ria.ru/20220713/dnr-1802302571.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку снарядами натовского калибра

Украинские войска за пять минут обстреляли Александровку и Пантелеймоновку, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров и семь снарядов "натовского" калибра,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T21:23

2022-07-13T21:23

2022-07-13T21:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

донецк (днр)

нато

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Александровку и Пантелеймоновку, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров и семь снарядов "натовского" калибра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, Александровку обстреляли минами в 20.35, а Пантелеймоновку - снарядами в 20.40.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, сша, донецк (днр), нато