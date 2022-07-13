https://ria.ru/20220713/dnr-1802256871.html
Пушилин рассказал, откуда украинские военные обстреливают территорию ДНР
Пушилин рассказал, откуда украинские военные обстреливают территорию ДНР - РИА Новости, 13.07.2022
Пушилин рассказал, откуда украинские военные обстреливают территорию ДНР
Украинские боевики обстреливают населённые пункты Донецкой Народной республики со стороны Славянска и Краматорска, сообщил журналистам в среду глава ДНР Денис... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:42
2022-07-13T17:42
2022-07-13T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
краматорск
славянск
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреливают населённые пункты Донецкой Народной республики со стороны Славянска и Краматорска, сообщил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин."Славянск и Краматорск это наши города. На данный момент противник оккупировал эти города и, по сути, оттуда продолжает обстрелы наших населённых пунктов", - сказал Пушилин.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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славянск
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в мире, донецкая народная республика, краматорск, славянск, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
17:42 13.07.2022 (обновлено: 17:46 13.07.2022)
Пушилин рассказал, откуда украинские военные обстреливают территорию ДНР
Пушилин рассказал, что ВСУ обстреливают ДНР со стороны Славянска и Краматорска