https://ria.ru/20220713/dnr-1802256871.html

Пушилин рассказал, откуда украинские военные обстреливают территорию ДНР

Пушилин рассказал, откуда украинские военные обстреливают территорию ДНР - РИА Новости, 13.07.2022

Пушилин рассказал, откуда украинские военные обстреливают территорию ДНР

Украинские боевики обстреливают населённые пункты Донецкой Народной республики со стороны Славянска и Краматорска, сообщил журналистам в среду глава ДНР Денис... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:42

2022-07-13T17:42

2022-07-13T17:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

краматорск

славянск

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские боевики обстреливают населённые пункты Донецкой Народной республики со стороны Славянска и Краматорска, сообщил журналистам в среду глава ДНР Денис Пушилин."Славянск и Краматорск это наши города. На данный момент противник оккупировал эти города и, по сути, оттуда продолжает обстрелы наших населённых пунктов", - сказал Пушилин.В ходе спецоперации ВС РФ совместно с силами Донецкой Народной Республики освободили значительную часть территории ДНР, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

краматорск

славянск

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в мире, донецкая народная республика, краматорск, славянск, ситуация в днр и лнр, денис пушилин