https://ria.ru/20220713/dnr-1802229879.html
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка - РИА Новости, 13.07.2022
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка
Украинские войска в среду в 15.40 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:13
2022-07-13T16:13
2022-07-13T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска в среду в 15.40 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Во вторник Донецк также подвергся обстрелам из артиллерии натовского калибра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", – говорится в сообщении представительства республики, опубликованном в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
кировский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
Кадры Куйбышевского района Донецка после интенсивного обстрела
Разница в 3 минуты спасла жизнь - Куйбышевский район Донецка снова оказался под интенсивным обстрелом, один из снарядов попал в квартиру жилого дома, но в этот момент хозяйка квартиры вышла за водой.
2022-07-13T16:13
true
PT1M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), кировский район, украина, нато
16:13 13.07.2022 (обновлено: 16:48 13.07.2022)
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка