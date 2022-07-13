https://ria.ru/20220713/dnr-1802229879.html

Украинские боевики выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка

Украинские боевики выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские боевики выпустили пять снарядов по Кировскому району Донецка

Украинские войска в среду в 15.40 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:13

2022-07-13T16:13

2022-07-13T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

украина

нато

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ДОНЕЦК, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска в среду в 15.40 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Во вторник Донецк также подвергся обстрелам из артиллерии натовского калибра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", – говорится в сообщении представительства республики, опубликованном в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

кировский район

украина

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Кадры Куйбышевского района Донецка после интенсивного обстрела Разница в 3 минуты спасла жизнь - Куйбышевский район Донецка снова оказался под интенсивным обстрелом, один из снарядов попал в квартиру жилого дома, но в этот момент хозяйка квартиры вышла за водой. 2022-07-13T16:13 true PT1M15S

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Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), кировский район, украина, нато