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КНДР признала независимость ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
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КНДР признала независимость ДНР
КНДР признала независимость ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
КНДР признала независимость ДНР
КНДР признала независимость Донецкой народной рспублики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-13T15:37
2022-07-14T01:44
в мире
донецкая народная республика
кндр (северная корея)
денис пушилин
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. КНДР признала независимость Донецкой народной рспублики, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", — написал он в Telegram-канале. По его словам, это решение станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе и в экономической сфере, а партнерство расширит географию торговли для предприятий."Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса", — отметил Пушилин.Он также выразил надежду на активное и плодотворное сотрудничество.Информацию о признании также подтвердили в посольстве КНДР в Москве.Ранее о своем решении признать независимость ДНР и ЛНР сообщила Сирия.Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного заседания Совбеза обратился к согражданам и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после этого он подписал соответствующие указы. В этих документах он поручил обеспечить поддержание мира в республиках Донбасса при помощи российских вооруженных сил.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220630/siriya-1799314899.html
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в мире, донецкая народная республика, кндр (северная корея), денис пушилин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
15:37 13.07.2022 (обновлено: 01:44 14.07.2022)
 
КНДР признала независимость ДНР

Глава ДНР Пушилин объявил о признании республики со стороны КНДР

© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР / Перейти в фотобанкПосол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю дипмисии Донецка в России Ольге Макеевой. Москва, 13 июля 2022
Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю дипмисии Донецка в России Ольге Макеевой. Москва, 13 июля 2022 - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба представительства ДНР
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Посол КНДР в России Син Хон Чхоль вручает документ о признании ДНР представителю дипмисии Донецка в России Ольге Макеевой. Москва, 13 июля 2022
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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. КНДР признала независимость Донецкой народной рспублики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, это решение станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе и в экономической сфере, а партнерство расширит географию торговли для предприятий.
"Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса", — отметил Пушилин.
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Он также выразил надежду на активное и плодотворное сотрудничество.
Информацию о признании также подтвердили в посольстве КНДР в Москве.
Ранее о своем решении признать независимость ДНР и ЛНР сообщила Сирия.
Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного заседания Совбеза обратился к согражданам и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после этого он подписал соответствующие указы. В этих документах он поручил обеспечить поддержание мира в республиках Донбасса при помощи российских вооруженных сил.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаКНДР (Северная Корея)Денис ПушилинПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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