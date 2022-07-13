https://ria.ru/20220713/dnr-1802219063.html
КНДР признала независимость ДНР
КНДР признала независимость ДНР - РИА Новости, 14.07.2022
КНДР признала независимость ДНР
КНДР признала независимость Донецкой народной рспублики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-13T15:37
2022-07-13T15:37
2022-07-14T01:44
в мире
донецкая народная республика
кндр (северная корея)
денис пушилин
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802282882_0:240:1262:950_1920x0_80_0_0_03633fa6a510048844e5a0db4cc7f3e0.jpg
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. КНДР признала независимость Донецкой народной рспублики, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", — написал он в Telegram-канале. По его словам, это решение станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе и в экономической сфере, а партнерство расширит географию торговли для предприятий."Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса", — отметил Пушилин.Он также выразил надежду на активное и плодотворное сотрудничество.Информацию о признании также подтвердили в посольстве КНДР в Москве.Ранее о своем решении признать независимость ДНР и ЛНР сообщила Сирия.Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного заседания Совбеза обратился к согражданам и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после этого он подписал соответствующие указы. В этих документах он поручил обеспечить поддержание мира в республиках Донбасса при помощи российских вооруженных сил.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220630/siriya-1799314899.html
https://ria.ru/20220629/lnr-1799139073.html
донецкая народная республика
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802282882_0:3:1262:950_1920x0_80_0_0_8f7c13b75a85ce94103be634109d83ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, кндр (северная корея), денис пушилин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
15:37 13.07.2022 (обновлено: 01:44 14.07.2022)
КНДР признала независимость ДНР
Глава ДНР Пушилин объявил о признании республики со стороны КНДР
ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости.
КНДР признала независимость Донецкой народной рспублики, заявил
глава ДНР Денис Пушилин.
"Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, это решение станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе и в экономической сфере, а партнерство расширит географию торговли для предприятий.
"Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса", — отметил Пушилин.
Он также выразил надежду на активное и плодотворное сотрудничество.
Информацию о признании также подтвердили в посольстве КНДР в Москве.
Ранее о своем решении признать независимость ДНР и ЛНР сообщила Сирия.
Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного заседания Совбеза обратился к согражданам и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после этого он подписал соответствующие указы. В этих документах он поручил обеспечить поддержание мира в республиках Донбасса при помощи российских вооруженных сил.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.