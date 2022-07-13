https://ria.ru/20220713/dnr-1802219063.html

КНДР признала независимость ДНР

КНДР признала независимость ДНР - РИА Новости, 14.07.2022

КНДР признала независимость ДНР

КНДР признала независимость Донецкой народной рспублики, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.07.2022

2022-07-13T15:37

2022-07-13T15:37

2022-07-14T01:44

в мире

донецкая народная республика

кндр (северная корея)

денис пушилин

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. КНДР признала независимость Донецкой народной рспублики, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии", — написал он в Telegram-канале. По его словам, это решение станет основой для дальнейшего развития отношений, в том числе и в экономической сфере, а партнерство расширит географию торговли для предприятий."Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса", — отметил Пушилин.Он также выразил надежду на активное и плодотворное сотрудничество.Информацию о признании также подтвердили в посольстве КНДР в Москве.Ранее о своем решении признать независимость ДНР и ЛНР сообщила Сирия.Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного заседания Совбеза обратился к согражданам и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после этого он подписал соответствующие указы. В этих документах он поручил обеспечить поддержание мира в республиках Донбасса при помощи российских вооруженных сил.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220630/siriya-1799314899.html

https://ria.ru/20220629/lnr-1799139073.html

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, кндр (северная корея), денис пушилин, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр