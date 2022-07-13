https://ria.ru/20220713/dnr-1802090541.html

Украинские войска 12 июля выпустили 478 боеприпасов по ДНР

Украинские войска 12 июля выпустили 478 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 13.07.2022

Украинские войска 12 июля выпустили 478 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за вторник выпустили 478 боеприпасов по территории ДНР, в результате трое мирных жителей погибли, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T00:47

2022-07-13T00:47

2022-07-13T00:47

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ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские войска за вторник выпустили 478 боеприпасов по территории ДНР, в результате трое мирных жителей погибли, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 12 июля 2022 года составляет 14 человек (трое погибли, 11 ранены)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Согласно заявлению, к 22.30 во вторник "противник выпустил 478 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра".

https://ria.ru/20220712/pvo-1802088205.html

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Максим Горбачев

украина, в мире, донецкая народная республика