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Роспотребнадзор: изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно - РИА Новости, 13.07.2022
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Распространение коронавируса
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Роспотребнадзор: изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно
Роспотребнадзор: изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно - РИА Новости, 13.07.2022
Роспотребнадзор: изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно
Изменение числа госпитализаций и тяжелых случаев течения новой коронавирусной инфекции из-за распространения новых вариантов штамма "омикрон" маловероятно,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T06:21
2022-07-13T06:21
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Изменение числа госпитализаций и тяжелых случаев течения новой коронавирусной инфекции из-за распространения новых вариантов штамма "омикрон" маловероятно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Согласно сообщению, глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам страны.Как отметили в Роспотребнадзоре, заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "альфа" или "дельта".По данным ведомства, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 – 38,86% к геноварианту "дельта" - 1,21%.
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общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
06:21 13.07.2022
 
Роспотребнадзор: изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно

В Роспотребнадзоре заявили, что изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедик в "красной зоне" реанимационного отделения
Медик в красной зоне реанимационного отделения - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Медик в "красной зоне" реанимационного отделения . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Изменение числа госпитализаций и тяжелых случаев течения новой коронавирусной инфекции из-за распространения новых вариантов штамма "омикрон" маловероятно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Согласно сообщению, глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам страны.
"Было отмечено, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов "омикрона", которые легче передаются от человека к человеку, маловероятно", - говорится в сообщении.
Как отметили в Роспотребнадзоре, заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "альфа" или "дельта".
По данным ведомства, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 – 38,86% к геноварианту "дельта" - 1,21%.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
06:08Распространение коронавируса
Роспотребнадзор: введение ограничений из-за COVID-19 не требуется
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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