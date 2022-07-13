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Роспотребнадзор: изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно
Роспотребнадзор: изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно - РИА Новости, 13.07.2022
Роспотребнадзор: изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно
Изменение числа госпитализаций и тяжелых случаев течения новой коронавирусной инфекции из-за распространения новых вариантов штамма "омикрон" маловероятно,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T06:21
2022-07-13T06:21
2022-07-13T06:21
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
анна попова
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Изменение числа госпитализаций и тяжелых случаев течения новой коронавирусной инфекции из-за распространения новых вариантов штамма "омикрон" маловероятно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Согласно сообщению, глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам страны.Как отметили в Роспотребнадзоре, заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "альфа" или "дельта".По данным ведомства, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 – 38,86% к геноварианту "дельта" - 1,21%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Роспотребнадзор: изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно
В Роспотребнадзоре заявили, что изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Изменение числа госпитализаций и тяжелых случаев течения новой коронавирусной инфекции из-за распространения новых вариантов штамма "омикрон" маловероятно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Согласно сообщению, глава ведомства Анна Попова
провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора
по субъектам страны.
"Было отмечено, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов "омикрона", которые легче передаются от человека к человеку, маловероятно", - говорится в сообщении.
Как отметили в Роспотребнадзоре, заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "альфа" или "дельта".
По данным ведомства, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 – 38,86% к геноварианту "дельта" - 1,21%.