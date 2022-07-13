https://ria.ru/20220713/covid-1802098006.html

Роспотребнадзор: изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно

Роспотребнадзор: изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно - РИА Новости, 13.07.2022

Роспотребнадзор: изменение числа тяжелых случаев COVID-19 маловероятно

Изменение числа госпитализаций и тяжелых случаев течения новой коронавирусной инфекции из-за распространения новых вариантов штамма "омикрон" маловероятно,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T06:21

2022-07-13T06:21

2022-07-13T06:21

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

анна попова

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Изменение числа госпитализаций и тяжелых случаев течения новой коронавирусной инфекции из-за распространения новых вариантов штамма "омикрон" маловероятно, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.Согласно сообщению, глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора по субъектам страны.Как отметили в Роспотребнадзоре, заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами "альфа" или "дельта".По данным ведомства, за последние две недели к линии BA.1 геноварианта "омикрон" отнесено 3,8% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 – 56,13%, к линиям BA.4/BA.5 – 38,86% к геноварианту "дельта" - 1,21%.

https://ria.ru/20220713/ogranicheniya-1802097725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)