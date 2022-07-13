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В поселениях Верхоянского и селе Кобяйского района Якутии ввели режим ЧС

В поселениях Верхоянского и селе Кобяйского района Якутии ввели режим ЧС - РИА Новости, 13.07.2022

В поселениях Верхоянского и селе Кобяйского района Якутии ввели режим ЧС

Режим ЧС регионального характера введен в ряде населенных пунктов Верхоянского района и в селе Себян-Кюель Кобяйского района Якутии, сообщил глава республики... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:31

2022-07-13T17:31

2022-07-13T17:31

происшествия

жкх

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в ряде населенных пунктов Верхоянского района и в селе Себян-Кюель Кобяйского района Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев.Николаев отметил, что в настоящее время главная задача - минимизировать последствия дождевого наводнения и быстро приступить к восстановительным работам в пострадавших селах.В июне режим ЧС муниципального характера ввели из-за весеннего паводка в городе Якутске, Намском, Кобяйском районах и в четырех населенных пунктах. После стабилизации обстановки он был снят. С 10 июля режим ЧС муниципального характера объявили в Верхоянском районе, где из-за проливных дождей реки подтопили пять населенных пунктов.

https://ria.ru/20220711/yakutiya-1801758435.html

якутск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, якутск, республика саха (якутия)