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В поселениях Верхоянского и селе Кобяйского района Якутии ввели режим ЧС - РИА Новости, 13.07.2022
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В поселениях Верхоянского и селе Кобяйского района Якутии ввели режим ЧС
В поселениях Верхоянского и селе Кобяйского района Якутии ввели режим ЧС - РИА Новости, 13.07.2022
В поселениях Верхоянского и селе Кобяйского района Якутии ввели режим ЧС
Режим ЧС регионального характера введен в ряде населенных пунктов Верхоянского района и в селе Себян-Кюель Кобяйского района Якутии, сообщил глава республики... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:31
2022-07-13T17:31
происшествия
жкх
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в ряде населенных пунктов Верхоянского района и в селе Себян-Кюель Кобяйского района Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев.Николаев отметил, что в настоящее время главная задача - минимизировать последствия дождевого наводнения и быстро приступить к восстановительным работам в пострадавших селах.В июне режим ЧС муниципального характера ввели из-за весеннего паводка в городе Якутске, Намском, Кобяйском районах и в четырех населенных пунктах. После стабилизации обстановки он был снят. С 10 июля режим ЧС муниципального характера объявили в Верхоянском районе, где из-за проливных дождей реки подтопили пять населенных пунктов.
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якутск
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происшествия, жкх, якутск, республика саха (якутия)
17:31 13.07.2022
 
В поселениях Верхоянского и селе Кобяйского района Якутии ввели режим ЧС

Глава Якутии Николаев: в поселениях Верхоянского и селе Себян-Кюель ввели ЧС из-за паводка

© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / Перейти в фотобанкПодтопленное в результате паводка село Бетенкес в Якутии
Подтопленное в результате паводка село Бетенкес в Якутии - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
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Подтопленное в результате паводка село Бетенкес в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в ряде населенных пунктов Верхоянского района и в селе Себян-Кюель Кобяйского района Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев.

"В связи с ситуацией, сложившейся из-за дождевого паводка на территории ряда населенных пунктов, сегодня подписал указ об объявлении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в ряде поселений Верхоянского улуса и селе Себян-Кюель Кобяйского района", - сообщил он в Telegram.

Николаев отметил, что в настоящее время главная задача - минимизировать последствия дождевого наводнения и быстро приступить к восстановительным работам в пострадавших селах.
В июне режим ЧС муниципального характера ввели из-за весеннего паводка в городе Якутске, Намском, Кобяйском районах и в четырех населенных пунктах. После стабилизации обстановки он был снят. С 10 июля режим ЧС муниципального характера объявили в Верхоянском районе, где из-за проливных дождей реки подтопили пять населенных пунктов.
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