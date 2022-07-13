В поселениях Верхоянского и селе Кобяйского района Якутии ввели режим ЧС
Глава Якутии Николаев: в поселениях Верхоянского и селе Себян-Кюель ввели ЧС из-за паводка
© РИА Новости / Пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России / Перейти в фотобанкПодтопленное в результате паводка село Бетенкес в Якутии
Подтопленное в результате паводка село Бетенкес в Якутии. Архивное фото
ЯКУТСК, 13 июл – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в ряде населенных пунктов Верхоянского района и в селе Себян-Кюель Кобяйского района Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев.
"В связи с ситуацией, сложившейся из-за дождевого паводка на территории ряда населенных пунктов, сегодня подписал указ об объявлении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в ряде поселений Верхоянского улуса и селе Себян-Кюель Кобяйского района", - сообщил он в Telegram.
Николаев отметил, что в настоящее время главная задача - минимизировать последствия дождевого наводнения и быстро приступить к восстановительным работам в пострадавших селах.
В июне режим ЧС муниципального характера ввели из-за весеннего паводка в городе Якутске, Намском, Кобяйском районах и в четырех населенных пунктах. После стабилизации обстановки он был снят. С 10 июля режим ЧС муниципального характера объявили в Верхоянском районе, где из-за проливных дождей реки подтопили пять населенных пунктов.