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В Кремле не стали комментировать публикации о планах закупить БПЛА из Ирана
В Кремле не стали комментировать публикации о планах закупить БПЛА из Ирана - РИА Новости, 13.07.2022
В Кремле не стали комментировать публикации о планах закупить БПЛА из Ирана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы планах России закупить иранские беспилотники. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:48
2022-07-13T12:48
2022-07-13T12:53
иран
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы планах России закупить иранские беспилотники.Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств."Никаких комментариев на этот счет у нас нет", - ответил Песков на вопрос известно ли в Кремле, что с поставками дронов из Ирана. МИД Ирана уже опроверг сообщения о передаче иранских беспилотников России."Нет", - ответил Песков на вопрос, будет ли обсуждаться тема беспилотников во время визита президента России Владимира Путина в Тегеран.
https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин
12:48 13.07.2022 (обновлено: 12:53 13.07.2022)
В Кремле не стали комментировать публикации о планах закупить БПЛА из Ирана
Песков заявил, что Путин не планирует обсуждать с главой Ирана закупку беспилотников