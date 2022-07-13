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В Кремле не стали комментировать публикации о планах закупить БПЛА из Ирана - РИА Новости, 13.07.2022
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В Кремле не стали комментировать публикации о планах закупить БПЛА из Ирана
В Кремле не стали комментировать публикации о планах закупить БПЛА из Ирана - РИА Новости, 13.07.2022
В Кремле не стали комментировать публикации о планах закупить БПЛА из Ирана
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы планах России закупить иранские беспилотники. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:48
2022-07-13T12:53
иран
в мире
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы планах России закупить иранские беспилотники.Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств."Никаких комментариев на этот счет у нас нет", - ответил Песков на вопрос известно ли в Кремле, что с поставками дронов из Ирана. МИД Ирана уже опроверг сообщения о передаче иранских беспилотников России."Нет", - ответил Песков на вопрос, будет ли обсуждаться тема беспилотников во время визита президента России Владимира Путина в Тегеран.
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иран, в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин
12:48 13.07.2022 (обновлено: 12:53 13.07.2022)
 
В Кремле не стали комментировать публикации о планах закупить БПЛА из Ирана

Песков заявил, что Путин не планирует обсуждать с главой Ирана закупку беспилотников

© AFP 2022 / Iranian Army officeВоенные беспилотные летательные аппараты на подземной базе в Иране
Военные беспилотные летательные аппараты на подземной базе в Иране - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / Iranian Army office
Военные беспилотные летательные аппараты на подземной базе в Иране
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы планах России закупить иранские беспилотники.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.
"Никаких комментариев на этот счет у нас нет", - ответил Песков на вопрос известно ли в Кремле, что с поставками дронов из Ирана. МИД Ирана уже опроверг сообщения о передаче иранских беспилотников России.
"Нет", - ответил Песков на вопрос, будет ли обсуждаться тема беспилотников во время визита президента России Владимира Путина в Тегеран.
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