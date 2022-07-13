https://ria.ru/20220713/bpla-1802167311.html

В Кремле не стали комментировать публикации о планах закупить БПЛА из Ирана

В Кремле не стали комментировать публикации о планах закупить БПЛА из Ирана - РИА Новости, 13.07.2022

В Кремле не стали комментировать публикации о планах закупить БПЛА из Ирана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы планах России закупить иранские беспилотники. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:48

2022-07-13T12:48

2022-07-13T12:53

иран

в мире

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать публикации о якобы планах России закупить иранские беспилотники.Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств."Никаких комментариев на этот счет у нас нет", - ответил Песков на вопрос известно ли в Кремле, что с поставками дронов из Ирана. МИД Ирана уже опроверг сообщения о передаче иранских беспилотников России."Нет", - ответил Песков на вопрос, будет ли обсуждаться тема беспилотников во время визита президента России Владимира Путина в Тегеран.

https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html

иран

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, в мире, россия, дмитрий песков, владимир путин