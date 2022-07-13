19:25 13.07.2022 (обновлено: 19:43 13.07.2022)
Боррель предложил Евросоюзу общие закупки оружия для пополнения запасов
Боррель предложил ЕС общие закупки оружия для пополнения запасов, истощенных из-за Украины
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза совершать совместные закупки вооружений для пополнения запасов, истощенных из-за поддержки Украины.
"Анализ пробелов в оборонных инвестициях, представленный европейским лидерам в мае, демонстрирует суть этой проблемы, а также то, что может быть сделано Еврокомиссией или Европейским оборонным агентством для поддержки государств ЕС для начала совместных закупок (вооружений). Самый насущный пример - это пополнение запасов, истощенных в результате поставок военной продукции на Украину. Совместные закупки не только служат интересам безопасности и обороны Евросоюза, но и они также необходимы союзникам в НАТО для защиты Европы от России", - написал Боррель в своем блоге.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.