https://ria.ru/20220713/borrel-1802279465.html

Боррель предложил Евросоюзу общие закупки оружия для пополнения запасов

Боррель предложил Евросоюзу общие закупки оружия для пополнения запасов - РИА Новости, 13.07.2022

Боррель предложил Евросоюзу общие закупки оружия для пополнения запасов

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза совершать совместные закупки вооружений для пополнения запасов, истощенных из-за поддержки... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:25

2022-07-13T19:25

2022-07-13T19:43

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

европа

евросоюз

нато

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_6d3e5abd7a6a9a101dbc49b8207d595c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза совершать совместные закупки вооружений для пополнения запасов, истощенных из-за поддержки Украины."Анализ пробелов в оборонных инвестициях, представленный европейским лидерам в мае, демонстрирует суть этой проблемы, а также то, что может быть сделано Еврокомиссией или Европейским оборонным агентством для поддержки государств ЕС для начала совместных закупок (вооружений). Самый насущный пример - это пополнение запасов, истощенных в результате поставок военной продукции на Украину. Совместные закупки не только служат интересам безопасности и обороны Евросоюза, но и они также необходимы союзникам в НАТО для защиты Европы от России", - написал Боррель в своем блоге.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220712/pushkov-1801842735.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, европа, евросоюз, нато, еврокомиссия