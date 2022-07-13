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Боррель предложил Евросоюзу общие закупки оружия для пополнения запасов - РИА Новости, 13.07.2022
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Боррель предложил Евросоюзу общие закупки оружия для пополнения запасов
Боррель предложил Евросоюзу общие закупки оружия для пополнения запасов - РИА Новости, 13.07.2022
Боррель предложил Евросоюзу общие закупки оружия для пополнения запасов
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза совершать совместные закупки вооружений для пополнения запасов, истощенных из-за поддержки... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:25
2022-07-13T19:43
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
европа
евросоюз
нато
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза совершать совместные закупки вооружений для пополнения запасов, истощенных из-за поддержки Украины."Анализ пробелов в оборонных инвестициях, представленный европейским лидерам в мае, демонстрирует суть этой проблемы, а также то, что может быть сделано Еврокомиссией или Европейским оборонным агентством для поддержки государств ЕС для начала совместных закупок (вооружений). Самый насущный пример - это пополнение запасов, истощенных в результате поставок военной продукции на Украину. Совместные закупки не только служат интересам безопасности и обороны Евросоюза, но и они также необходимы союзникам в НАТО для защиты Европы от России", - написал Боррель в своем блоге.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, европа, евросоюз, нато, еврокомиссия
19:25 13.07.2022 (обновлено: 19:43 13.07.2022)
 
Боррель предложил Евросоюзу общие закупки оружия для пополнения запасов

Боррель предложил ЕС общие закупки оружия для пополнения запасов, истощенных из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил странам Евросоюза совершать совместные закупки вооружений для пополнения запасов, истощенных из-за поддержки Украины.
"Анализ пробелов в оборонных инвестициях, представленный европейским лидерам в мае, демонстрирует суть этой проблемы, а также то, что может быть сделано Еврокомиссией или Европейским оборонным агентством для поддержки государств ЕС для начала совместных закупок (вооружений). Самый насущный пример - это пополнение запасов, истощенных в результате поставок военной продукции на Украину. Совместные закупки не только служат интересам безопасности и обороны Евросоюза, но и они также необходимы союзникам в НАТО для защиты Европы от России", - написал Боррель в своем блоге.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 01:52
Пушков объяснил Боррелю причины провала ЕС в "битве нарративов" по Украине
 
Сергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияЕвропаЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
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