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СМИ: вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку - РИА Новости, 13.07.2022
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СМИ: вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку
СМИ: вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку - РИА Новости, 13.07.2022
СМИ: вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку
Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T01:50
2022-07-13T09:35
политика
юрий борисов (вице-премьер)
россия
роскосмос
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источники."Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления "космос" и "оборонная промышленность", уйдет со своего поста в ближайшее время", — утверждается в сообщении.По данным собеседников издания, знакомых с обсуждением вопроса, вице-премьер может возглавить "Роскосмос", главой которого сейчас является Дмитрий Рогозин. "Источник РБК из сферы ОПК сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть "крупный промышленный актив", - добавляется в сообщении.Биография БорисоваЮрий Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке. В 1974 году окончил Калининское суворовское военное училище (ныне Тверское суворовское военное училище), в 1978-м – Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 1985 году окончил МГУ имени Ломоносова. Доктор технических наук.В 1978-1998 годах проходил службу на офицерских должностях в ВС Советского Союза и России. В марте 2011 года занял должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве, в 2012-м был назначен заместителем министра обороны.В мае 2018 года указом президента Борисов был назначен заместителем председателя правительства по вопросам ОПК, в январе 2020-го - переназначен на эту должность.Увеличение числа вице-премьеровРанее президент Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до одиннадцати, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.Теперь глава Министерства промышленности и торговли также будет вице-премьером.Сейчас этот пост занимает Денис Мантуров. Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму его кандидатуру.Действующими заместителями председателя кабмина остаются Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.
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политика, юрий борисов (вице-премьер), россия, роскосмос
01:50 13.07.2022 (обновлено: 09:35 13.07.2022)
 
СМИ: вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку

РБК пишет, что курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку

CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации / Юрий Борисов
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
CC BY 4.0 / Правительство Российской Федерации /
Юрий Борисов . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вице-премьер Юрий Борисов уйдет в отставку, сообщает РБК со ссылкой на источники.
"Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления "космос" и "оборонная промышленность", уйдет со своего поста в ближайшее время", — утверждается в сообщении.
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По данным собеседников издания, знакомых с обсуждением вопроса, вице-премьер может возглавить "Роскосмос", главой которого сейчас является Дмитрий Рогозин. "Источник РБК из сферы ОПК сказал, что не знает, на какую конкретно должность рассматривается Борисов, но слышал, что это может быть "крупный промышленный актив", - добавляется в сообщении.

Биография Борисова

Юрий Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке. В 1974 году окончил Калининское суворовское военное училище (ныне Тверское суворовское военное училище), в 1978-м – Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники противовоздушной обороны. В 1985 году окончил МГУ имени Ломоносова. Доктор технических наук.
В 1978-1998 годах проходил службу на офицерских должностях в ВС Советского Союза и России. В марте 2011 года занял должность первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве, в 2012-м был назначен заместителем министра обороны.
В мае 2018 года указом президента Борисов был назначен заместителем председателя правительства по вопросам ОПК, в январе 2020-го - переназначен на эту должность.

Увеличение числа вице-премьеров

Ранее президент Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до одиннадцати, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Теперь глава Министерства промышленности и торговли также будет вице-премьером.
Сейчас этот пост занимает Денис Мантуров. Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму его кандидатуру.
Действующими заместителями председателя кабмина остаются Юрий Трутнев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Андрей Белоусов, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Александр Новак.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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ПолитикаЮрий Борисов (вице-премьер)РоссияРоскосмос
 
 
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