https://ria.ru/20220713/bolton-1802289005.html

Американцы поддержали Путина после слов Болтона о госпереворотах

Американцы поддержали Путина после слов Болтона о госпереворотах - РИА Новости, 13.07.2022

Американцы поддержали Путина после слов Болтона о госпереворотах

Пользователи Twitter бурно отреагировали на заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он участвовал в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T20:00

2022-07-13T20:00

2022-07-13T22:59

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter бурно отреагировали на заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он участвовал в подготовке государственных переворотов за пределами страны, отказавшись при этом вдаваться в подробности.Многие читатели посчитали подобные действия Соединенных Штатов неприемлемыми и раскритиковали политика."Переворот, который организовали США на Украине, — довольно чувствительная тема сейчас. Неудивительно, что Болтон не захотел вдаваться в детали", — заметил Sam."Достаточно посмотреть хотя бы на революцию на Майдане в Киеве, и внезапно действия, предпринятые Россией, предстают в совершенно новом свете", — поддержал John G."А кого-нибудь, вообще, заботит, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Джон Болтон заявил, что причастен к планированию госпереворотов? Это нужно расследовать! Какие могут быть интересы у США, чтобы свергать суверенные правительства? Доверяете ли вы этим политикам? В демократических обществах не должно быть секретности. Это ненормально!" — подчеркнул Leighton."А мы еще удивляемся, почему в странах Центральной Америки такая нестабильная обстановка и к нам приезжает так много иммигрантов", — добавила Zinnia."Ему нужно купить билет в один конец до Гааги", — предложил Piled higher and Deeper.Об участии в сменах режимов Болтон рассказал в интервью на телеканале CNN. В интервью журналисту Джейку Тапперу политик заявил, что "помогал с планированием госпереворотов" в других частях света и что это требует кропотливой работы.

https://ria.ru/20220713/ssha-1802104448.html

https://ria.ru/20220711/bayden-1801601988.html

сша

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джон болтон, сша, украина