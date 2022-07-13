20:00 13.07.2022 (обновлено: 22:59 13.07.2022)
Американцы поддержали Путина после слов Болтона о госпереворотах
Пользователи Twitter поддержали Путина после слов Болтона о подготовке переворотов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter бурно отреагировали на заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что он участвовал в подготовке государственных переворотов за пределами страны, отказавшись при этом вдаваться в подробности.
Многие читатели посчитали подобные действия Соединенных Штатов неприемлемыми и раскритиковали политика.
"Оказывается, Путин был прав во многих вещах", — написал Topher Tuathalain.
"А кого-нибудь, вообще, заботит, что бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Джон Болтон заявил, что причастен к планированию госпереворотов? Это нужно расследовать! Какие могут быть интересы у США, чтобы свергать суверенные правительства? Доверяете ли вы этим политикам? В демократических обществах не должно быть секретности. Это ненормально!" — подчеркнул Leighton.
"Еще одно доказательство, что внешняя политика США направлена на дестабилизацию правительств в других странах", — констатировал baileyreport.com.
"А мы еще удивляемся, почему в странах Центральной Америки такая нестабильная обстановка и к нам приезжает так много иммигрантов", — добавила Zinnia.
"Ему нужно купить билет в один конец до Гааги", — предложил Piled higher and Deeper.
Об участии в сменах режимов Болтон рассказал в интервью на телеканале CNN. В интервью журналисту Джейку Тапперу политик заявил, что "помогал с планированием госпереворотов" в других частях света и что это требует кропотливой работы.
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