В Госдуме прокомментировали слова Болтона об организации госпереворотов
Депутат Пискарев назвал слова Болтона об организации переворотов сообщением о преступлении
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что слова бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об организации госпереворотов являются фактически сообщением о преступлении.
Болтон ранее заявил, что помогал планировать государственные перевороты в других странах.
"Слова Болтона фактически являются сообщением о преступлении. Они еще раз подтверждают уже известную информацию об участии американцев в свержении правительств во многих странах, и в том числе на Украине, где инспирированный США и их союзниками кровавый переворот привел к затяжному гражданскому конфликту и многочисленным человеческим жертвам", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
Комиссия фиксирует продолжающееся активное вмешательство США во внутренние дела России, и в том числе в выборы, с целью ослабить РФ и изменить политический режим, отметил он.
Из 56 признанных нежелательными в России неправительственных организаций 25 имеют отношение к США, а остальные финансируются их союзниками по НАТО, также рассказал Пискарев. "Эти НПО регулярно получают крупные суммы из-за рубежа на ведение деструктивной деятельности в нашей стране. Ответом на подобные действия должно стать дальнейшее совершенствование законодательства по противодействию вмешательству в наши внутренние дела и укрепление суверенитета России", - подытожил парламентарий.