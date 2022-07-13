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В Танзании от неизвестной болезни скончались три человека - РИА Новости, 13.07.2022
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В Танзании от неизвестной болезни скончались три человека
В Танзании от неизвестной болезни скончались три человека - РИА Новости, 13.07.2022
В Танзании от неизвестной болезни скончались три человека
На юге Танзании более десяти человек заразились неизвестной болезнью, для которой характерно кровотечение из носа, сообщило местное издание Citizen. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:09
2022-07-13T22:58
в мире
здоровье - общество
танзания
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На юге Танзании более десяти человек заразились неизвестной болезнью, для которой характерно кровотечение из носа, сообщило местное издание Citizen.По его словам, вспышка произошла в области Линди, где в одну из больниц с 5 по 7 июля доставили заболевших с симптомами лихорадки, усталости, кровотечением из носа и головной болью.Президент Танзании Самия Хасан Сулуху заявила, что болезнь связана с последствиями деградации окружающей среды. По ее мнению, переносчиками могут быть некоторые виды диких животных, которым пришлось поселиться рядом с людьми.
https://ria.ru/20220606/ginekologiya-1793023469.html
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в мире, здоровье - общество, танзания
22:09 13.07.2022 (обновлено: 22:58 13.07.2022)
 
В Танзании от неизвестной болезни скончались три человека

Citizen: в Танзании более десяти человек заболели неизвестной болезнью, трое умерли

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудница научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На юге Танзании более десяти человек заразились неизвестной болезнью, для которой характерно кровотечение из носа, сообщило местное издание Citizen.
"По состоянию на 12 июля было всего 11 пациентов, трое из которых умерли", — заявил глава медицинской службы страны Айфело Сичвале.
По его словам, вспышка произошла в области Линди, где в одну из больниц с 5 по 7 июля доставили заболевших с симптомами лихорадки, усталости, кровотечением из носа и головной болью.
Президент Танзании Самия Хасан Сулуху заявила, что болезнь связана с последствиями деградации окружающей среды. По ее мнению, переносчиками могут быть некоторые виды диких животных, которым пришлось поселиться рядом с людьми.
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