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В Танзании от неизвестной болезни скончались три человека
В Танзании от неизвестной болезни скончались три человека - РИА Новости, 13.07.2022
В Танзании от неизвестной болезни скончались три человека
На юге Танзании более десяти человек заразились неизвестной болезнью, для которой характерно кровотечение из носа, сообщило местное издание Citizen. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:09
2022-07-13T22:09
2022-07-13T22:58
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танзания
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На юге Танзании более десяти человек заразились неизвестной болезнью, для которой характерно кровотечение из носа, сообщило местное издание Citizen.По его словам, вспышка произошла в области Линди, где в одну из больниц с 5 по 7 июля доставили заболевших с симптомами лихорадки, усталости, кровотечением из носа и головной болью.Президент Танзании Самия Хасан Сулуху заявила, что болезнь связана с последствиями деградации окружающей среды. По ее мнению, переносчиками могут быть некоторые виды диких животных, которым пришлось поселиться рядом с людьми.
https://ria.ru/20220606/ginekologiya-1793023469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, танзания
22:09 13.07.2022 (обновлено: 22:58 13.07.2022)
В Танзании от неизвестной болезни скончались три человека
Citizen: в Танзании более десяти человек заболели неизвестной болезнью, трое умерли