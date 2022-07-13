https://ria.ru/20220713/bolezn-1802307287.html

В Танзании от неизвестной болезни скончались три человека

В Танзании от неизвестной болезни скончались три человека - РИА Новости, 13.07.2022

В Танзании от неизвестной болезни скончались три человека

На юге Танзании более десяти человек заразились неизвестной болезнью, для которой характерно кровотечение из носа, сообщило местное издание Citizen. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T22:09

2022-07-13T22:09

2022-07-13T22:58

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. На юге Танзании более десяти человек заразились неизвестной болезнью, для которой характерно кровотечение из носа, сообщило местное издание Citizen.По его словам, вспышка произошла в области Линди, где в одну из больниц с 5 по 7 июля доставили заболевших с симптомами лихорадки, усталости, кровотечением из носа и головной болью.Президент Танзании Самия Хасан Сулуху заявила, что болезнь связана с последствиями деградации окружающей среды. По ее мнению, переносчиками могут быть некоторые виды диких животных, которым пришлось поселиться рядом с людьми.

https://ria.ru/20220606/ginekologiya-1793023469.html

танзания

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, танзания