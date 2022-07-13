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Захарова высмеяла Блинкена за слова об "удержании" Россией украинцев - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/blinken-1802273409.html
Захарова высмеяла Блинкена за слова об "удержании" Россией украинцев
Захарова высмеяла Блинкена за слова об "удержании" Россией украинцев - РИА Новости, 13.07.2022
Захарова высмеяла Блинкена за слова об "удержании" Россией украинцев
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале слова государственного секретаря США Энтони... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:58
2022-07-13T21:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
сша
энтони блинкен
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о якобы удержании Москвой украинских граждан. Накануне глава Госдепа заявил, что Россия "насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих якобы забирают документы и выдают российские паспорта".По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, такое высказывание вызывает шок и смех одновременно. Он отметил рост числа заявок на получение российского гражданства от жителей освобожденных территорий. Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства для всех жителей Украины. Ранее этом правом обладали только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, сша, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр
18:58 13.07.2022 (обновлено: 21:28 13.07.2022)
 
Захарова высмеяла Блинкена за слова об "удержании" Россией украинцев

Захарова назвала слова Блинкена об удержании украинцев в России медицинским случаем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о якобы удержании Москвой украинских граждан.

"Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан", — высказалась она.

Накануне глава Госдепа заявил, что Россия "насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих якобы забирают документы и выдают российские паспорта".
По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, такое высказывание вызывает шок и смех одновременно. Он отметил рост числа заявок на получение российского гражданства от жителей освобожденных территорий.
Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства для всех жителей Украины. Ранее этом правом обладали только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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Матвиенко прокомментировала упрощение получения гражданства для украинцев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаСШАЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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