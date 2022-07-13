18:58 13.07.2022 (обновлено: 21:28 13.07.2022)
Захарова высмеяла Блинкена за слова об "удержании" Россией украинцев
Захарова назвала слова Блинкена об удержании украинцев в России медицинским случаем
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о якобы удержании Москвой украинских граждан.
"Пошла за медицинской энциклопедией. Такой случай должен быть где-то описан", — высказалась она.
Накануне глава Госдепа заявил, что Россия "насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих якобы забирают документы и выдают российские паспорта".
По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, такое высказывание вызывает шок и смех одновременно. Он отметил рост числа заявок на получение российского гражданства от жителей освобожденных территорий.
Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства для всех жителей Украины. Ранее этом правом обладали только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.