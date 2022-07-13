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Захарова высмеяла Блинкена за слова об "удержании" Россией украинцев

Захарова высмеяла Блинкена за слова об "удержании" Россией украинцев - РИА Новости, 13.07.2022

Захарова высмеяла Блинкена за слова об "удержании" Россией украинцев

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале слова государственного секретаря США Энтони... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:58

2022-07-13T18:58

2022-07-13T21:28

специальная военная операция на украине

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

украина

сша

энтони блинкен

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в Telegram-канале слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о якобы удержании Москвой украинских граждан. Накануне глава Госдепа заявил, что Россия "насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих якобы забирают документы и выдают российские паспорта".По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, такое высказывание вызывает шок и смех одновременно. Он отметил рост числа заявок на получение российского гражданства от жителей освобожденных территорий. Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства для всех жителей Украины. Ранее этом правом обладали только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Кирилл Волков

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