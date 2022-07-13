https://ria.ru/20220713/bfu-1801923205.html

Разработка из России поможет выявить болезни головного мозга

Разработка из России поможет выявить болезни головного мозга - РИА Новости, 13.07.2022

Разработка из России поможет выявить болезни головного мозга

Новый математический метод обработки данных о состоянии головного мозга разработали ученые БФУ им. И. Канта и Университета Иннополис. По их словам, предложенный РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T09:00

2022-07-13T09:00

2022-07-13T10:47

наука

наука

саратовский государственный университет

балтийский федеральный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

головной мозг

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Новый математический метод обработки данных о состоянии головного мозга разработали ученые БФУ им. И. Канта и Университета Иннополис. По их словам, предложенный подход позволит быстро диагностировать неврологические проблемы без утомительных для пациентов испытаний. Результаты опубликованы в журнале Chaos, Solitons & Fractals.Точная диагностика проблем головного мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), по словам ученых, сегодня, как правило, требует длительных тестов, которые могут быть затруднительны для людей пожилого возраста.Ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта в составе научной группы разработали новый подход к обработке показателей ЭЭГ, который позволяет проводить точную диагностику даже на основе небольшого объема данных.По словам ученых, предложенный метод представляет собой вариацию вейвлет-анализа — математического подхода, позволяющего изучать различные частотные компоненты данных во временном распределении.По его словам, исследователи работали с двумя группами взрослых добровольцев молодого и пожилого возраста, регистрируя сигналы ЭЭГ при выполнении задач на мелкую моторику. Ограничив себя этими данными, ученые усовершенствовали алгоритм обработки так, чтобы получить эффективный результат."Мы предложили использовать новый метод — кумулянтный анализ в вейвлет-пространстве. Для диагностики мы используем параметры двумерных распределений высокого порядка, асимметрию и эксцесс. Анализ ограниченных данных новым методом повысил точность и детализацию описания процессов старения в нейронах головного мозга, связанных с моторной функцией", — рассказал Храмов.Полученные в ходе исследования данные о возрастной динамике изменений нейронов, как полагают ученые, могут выступать также маркерами некоторых неврологических заболеваний.Исследование проводилось совместно со специалистами Университета Иннополис и Саратовского государственного университета. На следующем этапе авторы исследования намерены разработать методы ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний у пожилых людей по результатам простых тестов.Исследование ведется в рамках стратегического проекта БФУ им. И. Канта "Когнитивное долголетие" при поддержке программы Минобрнауки России "Приоритет 2030" (нацпроект "Наука и университеты").

https://ria.ru/20220419/sibgmu-1784129515.html

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наука, саратовский государственный университет, балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, головной мозг, здоровье - общество, россия, калининград, открытия - риа наука