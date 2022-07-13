16:30 13.07.2022 (обновлено: 16:43 13.07.2022)
В МИД назвали слова Салливана об иранских беспилотниках нелепыми
Источник в МИД назвал слова Салливана о поставке иранских беспилотников в Россию нелепыми
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Источник в МИД РФ назвал привычным вбросом и нелепым утверждением заявление помощника президента США Джейка Салливана о якобы достигнутой между РФ и Ираном по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине.
"Подобного рода вбросы со стороны Вашингтона стали уже привычными. Очередное нелепое утверждение высокопоставленного американского представителя вызвало в Москве откровенное недоумение, однако мы оставляем его на совести Джейка Салливана", - указал он журналистам.
Источник в МИД также добавил, что, судя по всему, это заявление приурочено к намеченному на 13-16 июля ближневосточному турне Джо Байдена и "должно дополнительно разогреть антииранские настроения в арабских государствах через целенаправленное распространение дезинформации о сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран в чувствительной военно-технической сфере".
"И хотя официальный представитель МИД ИРИ Насер Канаани уже опроверг эту "утку", хотелось бы отметить, что сам по себе информационный повод выбран неудачно, а рассуждения Джона Салливана малоубедительны и полностью лишены логики. Ведь переброска значительного количества высокоэффективных БПЛА иранского производства на отдаленный от Ближнего Востока украинский театр военных действий существенно снизила бы риски их применения непосредственно в регионе и едва ли могла бы спровоцировать озабоченности арабских стран", - заключил источник в министерстве.