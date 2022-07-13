https://ria.ru/20220713/bespilotniki-1802236166.html

В МИД назвали слова Салливана об иранских беспилотниках нелепыми

В МИД назвали слова Салливана об иранских беспилотниках нелепыми - РИА Новости, 13.07.2022

В МИД назвали слова Салливана об иранских беспилотниках нелепыми

Источник в МИД РФ назвал привычным вбросом и нелепым утверждением заявление помощника президента США Джейка Салливана о якобы достигнутой между РФ и Ираном по... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:30

2022-07-13T16:30

2022-07-13T16:43

иран

россия

сша

джейк салливан

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Источник в МИД РФ назвал привычным вбросом и нелепым утверждением заявление помощника президента США Джейка Салливана о якобы достигнутой между РФ и Ираном по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине."Подобного рода вбросы со стороны Вашингтона стали уже привычными. Очередное нелепое утверждение высокопоставленного американского представителя вызвало в Москве откровенное недоумение, однако мы оставляем его на совести Джейка Салливана", - указал он журналистам.Источник в МИД также добавил, что, судя по всему, это заявление приурочено к намеченному на 13-16 июля ближневосточному турне Джо Байдена и "должно дополнительно разогреть антииранские настроения в арабских государствах через целенаправленное распространение дезинформации о сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран в чувствительной военно-технической сфере"."И хотя официальный представитель МИД ИРИ Насер Канаани уже опроверг эту "утку", хотелось бы отметить, что сам по себе информационный повод выбран неудачно, а рассуждения Джона Салливана малоубедительны и полностью лишены логики. Ведь переброска значительного количества высокоэффективных БПЛА иранского производства на отдаленный от Ближнего Востока украинский театр военных действий существенно снизила бы риски их применения непосредственно в регионе и едва ли могла бы спровоцировать озабоченности арабских стран", - заключил источник в министерстве.Ранее США заявили, что не располагают информацией, подтверждающей поставки Ираном вооружений в Россию, однако имеются данные о переговорах по этому вопросу, заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

https://ria.ru/20220713/oruzhie-1802225975.html

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Кирилл Волков

иран, россия, сша, джейк салливан, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)