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В МИД назвали слова Салливана об иранских беспилотниках нелепыми - РИА Новости, 13.07.2022
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В МИД назвали слова Салливана об иранских беспилотниках нелепыми
В МИД назвали слова Салливана об иранских беспилотниках нелепыми - РИА Новости, 13.07.2022
В МИД назвали слова Салливана об иранских беспилотниках нелепыми
Источник в МИД РФ назвал привычным вбросом и нелепым утверждением заявление помощника президента США Джейка Салливана о якобы достигнутой между РФ и Ираном по... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:30
2022-07-13T16:43
иран
россия
сша
джейк салливан
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Источник в МИД РФ назвал привычным вбросом и нелепым утверждением заявление помощника президента США Джейка Салливана о якобы достигнутой между РФ и Ираном по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине."Подобного рода вбросы со стороны Вашингтона стали уже привычными. Очередное нелепое утверждение высокопоставленного американского представителя вызвало в Москве откровенное недоумение, однако мы оставляем его на совести Джейка Салливана", - указал он журналистам.Источник в МИД также добавил, что, судя по всему, это заявление приурочено к намеченному на 13-16 июля ближневосточному турне Джо Байдена и "должно дополнительно разогреть антииранские настроения в арабских государствах через целенаправленное распространение дезинформации о сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран в чувствительной военно-технической сфере"."И хотя официальный представитель МИД ИРИ Насер Канаани уже опроверг эту "утку", хотелось бы отметить, что сам по себе информационный повод выбран неудачно, а рассуждения Джона Салливана малоубедительны и полностью лишены логики. Ведь переброска значительного количества высокоэффективных БПЛА иранского производства на отдаленный от Ближнего Востока украинский театр военных действий существенно снизила бы риски их применения непосредственно в регионе и едва ли могла бы спровоцировать озабоченности арабских стран", - заключил источник в министерстве.Ранее США заявили, что не располагают информацией, подтверждающей поставки Ираном вооружений в Россию, однако имеются данные о переговорах по этому вопросу, заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
https://ria.ru/20220713/oruzhie-1802225975.html
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иран, россия, сша, джейк салливан, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:30 13.07.2022 (обновлено: 16:43 13.07.2022)
 
В МИД назвали слова Салливана об иранских беспилотниках нелепыми

Источник в МИД назвал слова Салливана о поставке иранских беспилотников в Россию нелепыми

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Источник в МИД РФ назвал привычным вбросом и нелепым утверждением заявление помощника президента США Джейка Салливана о якобы достигнутой между РФ и Ираном по закупке партии ударных БПЛА для использования на Украине.
"Подобного рода вбросы со стороны Вашингтона стали уже привычными. Очередное нелепое утверждение высокопоставленного американского представителя вызвало в Москве откровенное недоумение, однако мы оставляем его на совести Джейка Салливана", - указал он журналистам.
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В США признали отсутствие доказательств поставок оружия России Ираном
Источник в МИД также добавил, что, судя по всему, это заявление приурочено к намеченному на 13-16 июля ближневосточному турне Джо Байдена и "должно дополнительно разогреть антииранские настроения в арабских государствах через целенаправленное распространение дезинформации о сотрудничестве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран в чувствительной военно-технической сфере".
"И хотя официальный представитель МИД ИРИ Насер Канаани уже опроверг эту "утку", хотелось бы отметить, что сам по себе информационный повод выбран неудачно, а рассуждения Джона Салливана малоубедительны и полностью лишены логики. Ведь переброска значительного количества высокоэффективных БПЛА иранского производства на отдаленный от Ближнего Востока украинский театр военных действий существенно снизила бы риски их применения непосредственно в регионе и едва ли могла бы спровоцировать озабоченности арабских стран", - заключил источник в министерстве.
Ранее США заявили, что не располагают информацией, подтверждающей поставки Ираном вооружений в Россию, однако имеются данные о переговорах по этому вопросу, заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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ИранРоссияСШАДжейк СалливанВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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