https://ria.ru/20220713/berbok-1802179427.html

В Германии набросились на Бербок после слов о России

В Германии набросились на Бербок после слов о России - РИА Новости, 13.07.2022

В Германии набросились на Бербок после слов о России

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что она не видит возможности для переговоров РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:30

2022-07-13T13:30

2022-07-13T13:46

в мире

россия

украина

германия

анналена бербок

владимир путин

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что она не видит возможности для переговоров с Россией."Заявления Бербок не имеют значения. Она все равно не участвует ни в каких переговорах, даже за столиком. Так как допускаются только взрослые", — отметила Claudine G."Тот, кто не видит возможности для переговоров, совершенно не подходит на должность министра иностранных дел", — написал Simon S."Она даже не знает, что такое переговоры. Бербок не должна занимать должность главы МИД", — подчеркнул Rheinländer."Бербок следует пройти стажировку в дипломатическом корпусе, а не быть членом правительства", — резюмировали читатели.Ранее в интервью немецкому журналу Stern Бербок заявила, что не видит возможности для переговоров с Россией и отвергла призывы к прекращению огня, как того потребовали в открытом письме несколько немецких знаменитостей. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220712/gaz-1801939302.html

https://ria.ru/20220702/es-1799840802.html

https://ria.ru/20220706/pobeda-1800785622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, германия, анналена бербок, владимир путин