13:30 13.07.2022 (обновлено: 13:46 13.07.2022)
В Германии набросились на Бербок после слов о России
Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок после слов о переговорах с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что она не видит возможности для переговоров с Россией.
"Заявления Бербок не имеют значения. Она все равно не участвует ни в каких переговорах, даже за столиком. Так как допускаются только взрослые", — отметила Claudine G.
"Заявления Бербок не имеют значения. Она все равно не участвует ни в каких переговорах, даже за столиком. Так как допускаются только взрослые", — отметила Claudine G.
"Тот, кто не видит возможности для переговоров, совершенно не подходит на должность министра иностранных дел", — написал Simon S.
"Бербок, похоже, получает твердые указания от Байдена, прославленного в СМИ как спаситель и президент мира", — обратил внимание SM.
"Она даже не знает, что такое переговоры. Бербок не должна занимать должность главы МИД", — подчеркнул Rheinländer.
"Бербок следует пройти стажировку в дипломатическом корпусе, а не быть членом правительства", — резюмировали читатели.
Ранее в интервью немецкому журналу Stern Бербок заявила, что не видит возможности для переговоров с Россией и отвергла призывы к прекращению огня, как того потребовали в открытом письме несколько немецких знаменитостей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".