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В Германии набросились на Бербок после слов о России - РИА Новости, 13.07.2022
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В Германии набросились на Бербок после слов о России
В Германии набросились на Бербок после слов о России - РИА Новости, 13.07.2022
В Германии набросились на Бербок после слов о России
Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что она не видит возможности для переговоров РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:30
2022-07-13T13:46
в мире
россия
украина
германия
анналена бербок
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что она не видит возможности для переговоров с Россией."Заявления Бербок не имеют значения. Она все равно не участвует ни в каких переговорах, даже за столиком. Так как допускаются только взрослые", — отметила Claudine G."Тот, кто не видит возможности для переговоров, совершенно не подходит на должность министра иностранных дел", — написал Simon S."Она даже не знает, что такое переговоры. Бербок не должна занимать должность главы МИД", — подчеркнул Rheinländer."Бербок следует пройти стажировку в дипломатическом корпусе, а не быть членом правительства", — резюмировали читатели.Ранее в интервью немецкому журналу Stern Бербок заявила, что не видит возможности для переговоров с Россией и отвергла призывы к прекращению огня, как того потребовали в открытом письме несколько немецких знаменитостей. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220712/gaz-1801939302.html
https://ria.ru/20220702/es-1799840802.html
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в мире, россия, украина, германия, анналена бербок, владимир путин
13:30 13.07.2022 (обновлено: 13:46 13.07.2022)
 
В Германии набросились на Бербок после слов о России

Читатели Die Welt раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок после слов о переговорах с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что она не видит возможности для переговоров с Россией.

"Заявления Бербок не имеют значения. Она все равно не участвует ни в каких переговорах, даже за столиком. Так как допускаются только взрослые", — отметила Claudine G.
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"Тот, кто не видит возможности для переговоров, совершенно не подходит на должность министра иностранных дел", — написал Simon S.

"Бербок, похоже, получает твердые указания от Байдена, прославленного в СМИ как спаситель и президент мира", — обратил внимание SM.

"Она даже не знает, что такое переговоры. Бербок не должна занимать должность главы МИД", — подчеркнул Rheinländer.
"Бербок следует пройти стажировку в дипломатическом корпусе, а не быть членом правительства", — резюмировали читатели.
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Ранее в интервью немецкому журналу Stern Бербок заявила, что не видит возможности для переговоров с Россией и отвергла призывы к прекращению огня, как того потребовали в открытом письме несколько немецких знаменитостей.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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