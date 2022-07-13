Эксперт рассказал, почему в США не снизятся цены на бензин
Эксперт ас-Саббан: увеличение нефтедобычи Саудовской Аравией не снизит цены на бензин США
© AP Photo / Jae C. HongТабло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Jae C. Hong
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото
ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Рост цен на бензин в США вызван попыткой Евросоюза отказаться от российских энергоносителей, и увеличение нефтедобычи Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива не поможет снизить цены на нефтепродукты в США, высказал мнение РИА Новости саудовский эксперт по энергетике, бывший главный советник министерства нефти королевства Мухаммед ас-Саббан.
"Увеличение добычи нефти Саудовской Аравией или другими странами Персидского залива не приведет к снижению цен на бензин в США, поскольку это не произошло, несмотря на увеличение добычи Ираном и Венесуэлой. Основные факторы роста цен на нефть связаны с геополитикой. Даже в случае, если Саудовская Аравия и страны Персидского залива ответят на просьбу Байдена об увеличении нефтедобычи, в США не снизятся цены на бензин. Америка платит за то, что Европа закрыла все двери для поставок российских энергоносителей", - отметил эксперт.
Он пояснил, что "входящие в сделку ОПЕК+ страны, в том числе Саудовская Аравия, не могут реагировать на запросы каждой страны-потребителя по увеличению или снижению нефтедобычи, поскольку это альянс, который действует в экономических интересах с целью стабилизации рынка нефти в целом, и Саудовская Аравия как один из главных участников сделки потребовала от всех членов соглашения максимально соблюдать договоренности".
По его мнению, для снижения цен на бензин в США им необходимо выработать четкую политику в этом отношении, убрать федеральные налоги, направить те два миллиона баррелей, которые они экспортируют, на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.
Байден во вторник начал первое после вступления в должность ближневосточное турне, с 13 по 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ожидается, он попытается наладить отношения с саудовским руководством, в том числе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, которого американская администрация резко критиковала на нарушение прав человека, особенно после убийства в 2018 году в консульстве в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста, работавшего в газете Washington Post, Джамаля Хашукджи. Во время визита Байдена в Эр-Рияд, где он примет участие в саммите лидеров шести стран Персидского залива, он, как полагают аналитики, будет пытаться убедить богатые нефтью аравийские монархии увеличить нефтедобычу, чтобы сократить потребление на рынке российской нефти.