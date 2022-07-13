https://ria.ru/20220713/benzin-1802222258.html

Эксперт рассказал, почему в США не снизятся цены на бензин

Эксперт рассказал, почему в США не снизятся цены на бензин - РИА Новости, 13.07.2022

Эксперт рассказал, почему в США не снизятся цены на бензин

Рост цен на бензин в США вызван попыткой Евросоюза отказаться от российских энергоносителей, и увеличение нефтедобычи Саудовской Аравией и другими странами... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:44

2022-07-13T15:44

2022-07-13T15:44

цены на нефть

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

джамаль хашукджи

саудовская аравия

сша

персидский залив

опек

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ДОХА, 13 июл - РИА Новости. Рост цен на бензин в США вызван попыткой Евросоюза отказаться от российских энергоносителей, и увеличение нефтедобычи Саудовской Аравией и другими странами Персидского залива не поможет снизить цены на нефтепродукты в США, высказал мнение РИА Новости саудовский эксперт по энергетике, бывший главный советник министерства нефти королевства Мухаммед ас-Саббан.Он пояснил, что "входящие в сделку ОПЕК+ страны, в том числе Саудовская Аравия, не могут реагировать на запросы каждой страны-потребителя по увеличению или снижению нефтедобычи, поскольку это альянс, который действует в экономических интересах с целью стабилизации рынка нефти в целом, и Саудовская Аравия как один из главных участников сделки потребовала от всех членов соглашения максимально соблюдать договоренности".По его мнению, для снижения цен на бензин в США им необходимо выработать четкую политику в этом отношении, убрать федеральные налоги, направить те два миллиона баррелей, которые они экспортируют, на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.Байден во вторник начал первое после вступления в должность ближневосточное турне, с 13 по 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ожидается, он попытается наладить отношения с саудовским руководством, в том числе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, которого американская администрация резко критиковала на нарушение прав человека, особенно после убийства в 2018 году в консульстве в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста, работавшего в газете Washington Post, Джамаля Хашукджи. Во время визита Байдена в Эр-Рияд, где он примет участие в саммите лидеров шести стран Персидского залива, он, как полагают аналитики, будет пытаться убедить богатые нефтью аравийские монархии увеличить нефтедобычу, чтобы сократить потребление на рынке российской нефти.

https://ria.ru/20220706/tseny-1800772002.html

саудовская аравия

сша

персидский залив

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), джамаль хашукджи, саудовская аравия, сша, персидский залив, опек