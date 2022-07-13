https://ria.ru/20220713/bayden-1802302076.html

США могут применить силу против Ирана в случае неудачи переговоров по СВПД

США могут применить силу против Ирана в случае неудачи переговоров по СВПД - РИА Новости, 13.07.2022

США могут применить силу против Ирана в случае неудачи переговоров по СВПД

США могут применить силу против Ирана в качестве "последнего средства" в случае неудачи переговоров по перезаключению СВПД, заявил президент Джо Байден в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T21:13

2022-07-13T21:13

2022-07-13T21:13

в мире

цены на нефть

джо байден

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иран

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. США могут применить силу против Ирана в качестве "последнего средства" в случае неудачи переговоров по перезаключению СВПД, заявил президент Джо Байден в интервью израильскому 12 телеканалу."В качестве последнего средства, да", - заявил президент США, отвечая на вопрос журналистки Йонит Леви о возможности применить силу, чтобы Иран не получил ядерное оружие.Он также подтвердил, что США намерены оставить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в списке террористических организаций, даже если это сорвет сделку.Президент США Джо Байден начал визит на Ближний Восток, его самолёт в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13-16 июля Байден, помимо Израиля, посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

https://ria.ru/20220713/ssha-1802284720.html

https://ria.ru/20220713/diplomatiya-1802074475.html

сша

иран

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