https://ria.ru/20220713/bayden-1802298574.html

Байден оконфузился во время речи о холокосте в Израиле

Байден оконфузился во время речи о холокосте в Израиле - РИА Новости, 13.07.2022

Байден оконфузился во время речи о холокосте в Израиле

Президент США Джо Байден во время поездки в Израиль в очередной раз оговорился и пообещал сохранить в памяти "честь холокоста". Трансляцию вело издание The... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T20:48

2022-07-13T20:48

2022-07-13T21:37

в мире

джо байден

израиль

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время поездки в Израиль в очередной раз оговорился и пообещал сохранить в памяти "честь холокоста". Трансляцию вело издание The Washington Post.Позже Джо Байден посетил музей памяти жертв холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, где зажег Вечный огонь и пообщался с пережившими холокост. Лидера США сопровождали премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент еврейского государства Ицхак Герцог.Байден регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, джо байден, израиль, сша