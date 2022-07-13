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Байден оконфузился во время речи о холокосте в Израиле - РИА Новости, 13.07.2022
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Байден оконфузился во время речи о холокосте в Израиле
Байден оконфузился во время речи о холокосте в Израиле - РИА Новости, 13.07.2022
Байден оконфузился во время речи о холокосте в Израиле
Президент США Джо Байден во время поездки в Израиль в очередной раз оговорился и пообещал сохранить в памяти "честь холокоста". Трансляцию вело издание The... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T20:48
2022-07-13T21:37
в мире
джо байден
израиль
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время поездки в Израиль в очередной раз оговорился и пообещал сохранить в памяти "честь холокоста". Трансляцию вело издание The Washington Post.Позже Джо Байден посетил музей памяти жертв холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, где зажег Вечный огонь и пообщался с пережившими холокост. Лидера США сопровождали премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент еврейского государства Ицхак Герцог.Байден регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.
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в мире, джо байден, израиль, сша
20:48 13.07.2022 (обновлено: 21:37 13.07.2022)
 
Байден оконфузился во время речи о холокосте в Израиле

Президент Байден призвал сохранить в памяти "честь холокоста" во время визита в Израиль

© AP Photo / Lukas BarthПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Lukas Barth
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время поездки в Израиль в очередной раз оговорился и пообещал сохранить в памяти "честь холокоста". Трансляцию вело издание The Washington Post.

"Мы должны всегда хранить в памяти правду о чести холокоста, <…> об ужасах холокоста <…> и чтить память тех, кого мы потеряли", — произнес американский президент в присутствии лидеров еврейского государства.

Позже Джо Байден посетил музей памяти жертв холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, где зажег Вечный огонь и пообщался с пережившими холокост. Лидера США сопровождали премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент еврейского государства Ицхак Герцог.
Байден регулярно допускает оговорки. Так, он неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном, неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис главой государства.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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В США раскрыли неприятную правду для Байдена
 
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