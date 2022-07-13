https://ria.ru/20220713/bayden-1802269065.html

В Китае напомнили США неприятную правду о Ближнем Востоке

В Китае напомнили США неприятную правду о Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.07.2022

В Китае напомнили США неприятную правду о Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден не сможет достичь поставленных целей и укрепить авторитет США в ходе ближневосточного турне, считает профессор Института Ближнего... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:37

2022-07-13T18:37

2022-07-13T19:16

в мире

сша

ближний восток

джо байден

саудовская аравия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не сможет достичь поставленных целей и укрепить авторитет США в ходе ближневосточного турне, считает профессор Института Ближнего Востока при Шанхайском университете международных исследований Динг Лонг в статье для Global Times.Автор считает, что Байден вряд ли сможет договориться об увеличении поставок нефти из стран Ближнего Востока в Европу, чтобы смягчить последствия антироссийских санкций. Кроме того, в статье подчеркивается, что ситуация на рынке энергоносителей заставила американского президента смириться с реальностью и отказаться от попыток сделать Саудовскую Аравию "изгоем", как он обещал в ходе предвыборной кампании в 2020 году."Это означает, что доктрина Байдена, основанная на дипломатии ценностей, потерпела крах", — констатировал эксперт.Динг Лонг добавил, что Вашингтон не сможет остановить упадок собственной системы альянсов на Ближнем Востоке, поскольку не уделял достаточно внимания требованиям союзников в области безопасности, чем подорвал их стратегическое доверие."Ближневосточные страны не будут занимать чью-либо сторону, как того хотят США, а вместо этого будут продолжать тесное сотрудничество с Россией и Китаем", — заключил профессор.Байден в среду впервые с момента вступления в должность президента США отправился на Ближний Восток, до 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, глава американского государства встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, а также лидерами ОАЭ и Палестины Мухамедом бен Заидом и Махмудом Аббасом.

https://ria.ru/20220713/zapad-1802127109.html

https://ria.ru/20220710/bayden-1801488202.html

сша

ближний восток

саудовская аравия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, сша, ближний восток, джо байден, саудовская аравия