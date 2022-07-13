Рейтинг@Mail.ru
В Китае напомнили США неприятную правду о Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/bayden-1802269065.html
В Китае напомнили США неприятную правду о Ближнем Востоке
В Китае напомнили США неприятную правду о Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.07.2022
В Китае напомнили США неприятную правду о Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден не сможет достичь поставленных целей и укрепить авторитет США в ходе ближневосточного турне, считает профессор Института Ближнего... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T18:37
2022-07-13T19:16
в мире
сша
ближний восток
джо байден
саудовская аравия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791033403_0:3:2106:1187_1920x0_80_0_0_afd2ef39d22708a37783f39bdc24a79a.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не сможет достичь поставленных целей и укрепить авторитет США в ходе ближневосточного турне, считает профессор Института Ближнего Востока при Шанхайском университете международных исследований Динг Лонг в статье для Global Times.Автор считает, что Байден вряд ли сможет договориться об увеличении поставок нефти из стран Ближнего Востока в Европу, чтобы смягчить последствия антироссийских санкций. Кроме того, в статье подчеркивается, что ситуация на рынке энергоносителей заставила американского президента смириться с реальностью и отказаться от попыток сделать Саудовскую Аравию "изгоем", как он обещал в ходе предвыборной кампании в 2020 году."Это означает, что доктрина Байдена, основанная на дипломатии ценностей, потерпела крах", — констатировал эксперт.Динг Лонг добавил, что Вашингтон не сможет остановить упадок собственной системы альянсов на Ближнем Востоке, поскольку не уделял достаточно внимания требованиям союзников в области безопасности, чем подорвал их стратегическое доверие."Ближневосточные страны не будут занимать чью-либо сторону, как того хотят США, а вместо этого будут продолжать тесное сотрудничество с Россией и Китаем", — заключил профессор.Байден в среду впервые с момента вступления в должность президента США отправился на Ближний Восток, до 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, глава американского государства встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, а также лидерами ОАЭ и Палестины Мухамедом бен Заидом и Махмудом Аббасом.
https://ria.ru/20220713/zapad-1802127109.html
https://ria.ru/20220710/bayden-1801488202.html
сша
ближний восток
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791033403_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_2d4bc3479454fd20af3e7f1e6441f7e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, джо байден, саудовская аравия
18:37 13.07.2022 (обновлено: 19:16 13.07.2022)
 
В Китае напомнили США неприятную правду о Ближнем Востоке

Global Times: президент США Байден вернется с пустыми руками из ближневосточного турне

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не сможет достичь поставленных целей и укрепить авторитет США в ходе ближневосточного турне, считает профессор Института Ближнего Востока при Шанхайском университете международных исследований Динг Лонг в статье для Global Times.

"Поездка американского президента на Ближний Восток может показаться довольно значимой, он стремится продемонстрировать политический вес США в регионе, однако из-за украинского кризиса глобальный и региональный геополитический ландшафт кардинально изменился. Это затруднит достижение поставленной цели. В конечном счете турне окажется не более, чем фотосессией", — заметил исследователь.

Автор считает, что Байден вряд ли сможет договориться об увеличении поставок нефти из стран Ближнего Востока в Европу, чтобы смягчить последствия антироссийских санкций. Кроме того, в статье подчеркивается, что ситуация на рынке энергоносителей заставила американского президента смириться с реальностью и отказаться от попыток сделать Саудовскую Аравию "изгоем", как он обещал в ходе предвыборной кампании в 2020 году.
"Это означает, что доктрина Байдена, основанная на дипломатии ценностей, потерпела крах", — констатировал эксперт.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 10:25
Путин лишил Запад Ближнего Востока, пишет Die Welt
Динг Лонг добавил, что Вашингтон не сможет остановить упадок собственной системы альянсов на Ближнем Востоке, поскольку не уделял достаточно внимания требованиям союзников в области безопасности, чем подорвал их стратегическое доверие.
"Ближневосточные страны не будут занимать чью-либо сторону, как того хотят США, а вместо этого будут продолжать тесное сотрудничество с Россией и Китаем", — заключил профессор.
Байден в среду впервые с момента вступления в должность президента США отправился на Ближний Восток, до 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, глава американского государства встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, а также лидерами ОАЭ и Палестины Мухамедом бен Заидом и Махмудом Аббасом.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 05:39
Байден заявил, что едет в Саудовскую Аравию для "противостояния" России
 
В миреСШАБлижний ВостокДжо БайденСаудовская Аравия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала