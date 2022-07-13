18:37 13.07.2022 (обновлено: 19:16 13.07.2022)
В Китае напомнили США неприятную правду о Ближнем Востоке
Global Times: президент США Байден вернется с пустыми руками из ближневосточного турне
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не сможет достичь поставленных целей и укрепить авторитет США в ходе ближневосточного турне, считает профессор Института Ближнего Востока при Шанхайском университете международных исследований Динг Лонг в статье для Global Times.
"Поездка американского президента на Ближний Восток может показаться довольно значимой, он стремится продемонстрировать политический вес США в регионе, однако из-за украинского кризиса глобальный и региональный геополитический ландшафт кардинально изменился. Это затруднит достижение поставленной цели. В конечном счете турне окажется не более, чем фотосессией", — заметил исследователь.
Автор считает, что Байден вряд ли сможет договориться об увеличении поставок нефти из стран Ближнего Востока в Европу, чтобы смягчить последствия антироссийских санкций. Кроме того, в статье подчеркивается, что ситуация на рынке энергоносителей заставила американского президента смириться с реальностью и отказаться от попыток сделать Саудовскую Аравию "изгоем", как он обещал в ходе предвыборной кампании в 2020 году.
"Это означает, что доктрина Байдена, основанная на дипломатии ценностей, потерпела крах", — констатировал эксперт.
Динг Лонг добавил, что Вашингтон не сможет остановить упадок собственной системы альянсов на Ближнем Востоке, поскольку не уделял достаточно внимания требованиям союзников в области безопасности, чем подорвал их стратегическое доверие.
"Ближневосточные страны не будут занимать чью-либо сторону, как того хотят США, а вместо этого будут продолжать тесное сотрудничество с Россией и Китаем", — заключил профессор.
Байден в среду впервые с момента вступления в должность президента США отправился на Ближний Восток, до 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, глава американского государства встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, а также лидерами ОАЭ и Палестины Мухамедом бен Заидом и Махмудом Аббасом.