https://ria.ru/20220713/bayden-1802218932.html
Байден начал свое ближневосточное турне в Тель-Авиве
Байден начал свое ближневосточное турне в Тель-Авиве - РИА Новости, 13.07.2022
Байден начал свое ближневосточное турне в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден начал свой визит на Ближний Восток, его самолёт приземлился в аэропорту имени Бен Гуриона, сообщает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:37
2022-07-13T15:37
2022-07-13T15:37
в мире
джо байден
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
ицхак герцог
сша
израиль
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799319245_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dab5402ca249b89cc5ad23963a9772ec.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден начал свой визит на Ближний Восток, его самолёт приземлился в аэропорту имени Бен Гуриона, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Сразу по прибытии Байдена в аэропорту пройдёт приветственная церемония, в которой примут участие премьер-министр Израиля Яир Лапид, президент Ицхак Герцог, члены правительства и другие официальные лица еврейского государства.Перед визитом президента США в аэропорту имени Бен Гуриона был построен комплекс, включающий сцену, красную ковровую дорожку и амфитеатр на 150 мест для журналистов и официальных лиц. Там же в аэропорту президенту США будут продемонстрированы израильские системы ПРО, включая новейший "Железный луч".По меньшей мере 16 тысяч полицейских будут задействованы во время визита в Израиль президента США Джо Байдена, сообщил накануне представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.Байден в среду впервые на посту президента США отправился на Ближний Восток, до 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, Байден встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, лидером ОАЭ Мухамедом бен Заидом и лидером Палестины Махмудом Аббасом.
https://ria.ru/20220712/benzin-1801844115.html
сша
израиль
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799319245_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c42672c232725ad94b23c3db8e86821e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, яир лапид (министр иностранных дел израиля), ицхак герцог, сша, израиль, ближний восток
Байден начал свое ближневосточное турне в Тель-Авиве
Байден начал свой визит на Ближний Восток, его самолёт приземлился в Тель-Авиве