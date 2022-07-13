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Байден начал свое ближневосточное турне в Тель-Авиве - РИА Новости, 13.07.2022
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Байден начал свое ближневосточное турне в Тель-Авиве
Байден начал свое ближневосточное турне в Тель-Авиве - РИА Новости, 13.07.2022
Байден начал свое ближневосточное турне в Тель-Авиве
Президент США Джо Байден начал свой визит на Ближний Восток, его самолёт приземлился в аэропорту имени Бен Гуриона, сообщает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:37
2022-07-13T15:37
в мире
джо байден
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
ицхак герцог
сша
израиль
ближний восток
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден начал свой визит на Ближний Восток, его самолёт приземлился в аэропорту имени Бен Гуриона, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.Сразу по прибытии Байдена в аэропорту пройдёт приветственная церемония, в которой примут участие премьер-министр Израиля Яир Лапид, президент Ицхак Герцог, члены правительства и другие официальные лица еврейского государства.Перед визитом президента США в аэропорту имени Бен Гуриона был построен комплекс, включающий сцену, красную ковровую дорожку и амфитеатр на 150 мест для журналистов и официальных лиц. Там же в аэропорту президенту США будут продемонстрированы израильские системы ПРО, включая новейший "Железный луч".По меньшей мере 16 тысяч полицейских будут задействованы во время визита в Израиль президента США Джо Байдена, сообщил накануне представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.Байден в среду впервые на посту президента США отправился на Ближний Восток, до 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, Байден встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, лидером ОАЭ Мухамедом бен Заидом и лидером Палестины Махмудом Аббасом.
https://ria.ru/20220712/benzin-1801844115.html
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израиль
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в мире, джо байден, яир лапид (министр иностранных дел израиля), ицхак герцог, сша, израиль, ближний восток
15:37 13.07.2022
 
Байден начал свое ближневосточное турне в Тель-Авиве

Байден начал свой визит на Ближний Восток, его самолёт приземлился в Тель-Авиве

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден начал свой визит на Ближний Восток, его самолёт приземлился в аэропорту имени Бен Гуриона, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сразу по прибытии Байдена в аэропорту пройдёт приветственная церемония, в которой примут участие премьер-министр Израиля Яир Лапид, президент Ицхак Герцог, члены правительства и другие официальные лица еврейского государства.
Перед визитом президента США в аэропорту имени Бен Гуриона был построен комплекс, включающий сцену, красную ковровую дорожку и амфитеатр на 150 мест для журналистов и официальных лиц. Там же в аэропорту президенту США будут продемонстрированы израильские системы ПРО, включая новейший "Железный луч".
По меньшей мере 16 тысяч полицейских будут задействованы во время визита в Израиль президента США Джо Байдена, сообщил накануне представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.
Байден в среду впервые на посту президента США отправился на Ближний Восток, до 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, Байден встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, лидером ОАЭ Мухамедом бен Заидом и лидером Палестины Махмудом Аббасом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 02:29
СМИ: поездка Байдена на Ближний Восток не поможет сбить цены на бензин
 
В миреДжо БайденЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Ицхак ГерцогСШАИзраильБлижний Восток
 
 
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