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В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию
В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 13.07.2022
В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию
Россия надеется, что визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не будет сопровождаться выстраиванием отношений, направленных против России, заявил... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:52
2022-07-13T12:52
2022-07-13T13:43
саудовская аравия
россия
цены на нефть
джо байден
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия надеется, что визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не будет сопровождаться выстраиванием отношений, направленных против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наши взаимодействия с Эр-Риядом. И мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", - ответил Песков на вопрос о том, не несет ли нефтяная дипломатия Вашингтона угрозу российским интересам, учитывая новость о визите Джо Байдена в Саудовскую Аравию.
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саудовская аравия, россия, цены на нефть, джо байден, вашингтон (штат)
12:52 13.07.2022 (обновлено: 13:43 13.07.2022)
В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию
Песков выразил надежду, что визит Байдена не повлияет на отношения Москвы и Эр-Рияда