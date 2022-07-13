Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/bayden-1802168374.html
В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию
В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 13.07.2022
В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию
Россия надеется, что визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не будет сопровождаться выстраиванием отношений, направленных против России, заявил... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:52
2022-07-13T13:43
саудовская аравия
россия
цены на нефть
джо байден
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800796543_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_b3e9026984a4b2a46d8a890b44ee6f8c.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия надеется, что визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не будет сопровождаться выстраиванием отношений, направленных против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наши взаимодействия с Эр-Риядом. И мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", - ответил Песков на вопрос о том, не несет ли нефтяная дипломатия Вашингтона угрозу российским интересам, учитывая новость о визите Джо Байдена в Саудовскую Аравию.
https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html
саудовская аравия
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800796543_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_76d90f5d1b9c7848699bf0c51aa0cb66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саудовская аравия, россия, цены на нефть, джо байден, вашингтон (штат)
12:52 13.07.2022 (обновлено: 13:43 13.07.2022)
 
В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию

Песков выразил надежду, что визит Байдена не повлияет на отношения Москвы и Эр-Рияда

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия надеется, что визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не будет сопровождаться выстраиванием отношений, направленных против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наши взаимодействия с Эр-Риядом. И мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", - ответил Песков на вопрос о том, не несет ли нефтяная дипломатия Вашингтона угрозу российским интересам, учитывая новость о визите Джо Байдена в Саудовскую Аравию.
Автомобиль такси Uber на Комсомольской площади у Казанского вокзала. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
08:00
Американская история: захватить всю Европу и обломать зубы о Россию
 
Саудовская АравияРоссияЦены на нефтьДжо БайденВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала