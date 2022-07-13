https://ria.ru/20220713/bayden-1802168374.html

В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию

В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 13.07.2022

В Кремле прокомментировали визит Байдена в Саудовскую Аравию

Россия надеется, что визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не будет сопровождаться выстраиванием отношений, направленных против России, заявил... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:52

2022-07-13T12:52

2022-07-13T13:43

саудовская аравия

россия

цены на нефть

джо байден

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Россия надеется, что визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию не будет сопровождаться выстраиванием отношений, направленных против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам."Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наши взаимодействия с Эр-Риядом. И мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание отношений и развитие отношений с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас", - ответил Песков на вопрос о том, не несет ли нефтяная дипломатия Вашингтона угрозу российским интересам, учитывая новость о визите Джо Байдена в Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

саудовская аравия

россия

вашингтон (штат)

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саудовская аравия, россия, цены на нефть, джо байден, вашингтон (штат)