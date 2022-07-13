https://ria.ru/20220713/bayden-1802095802.html

Байдену предрекли "большой конфуз" в Саудовской Аравии

Байдену предрекли "большой конфуз" в Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.07.2022

Байдену предрекли "большой конфуз" в Саудовской Аравии

Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него "большим конфузом", такое мнение выразил телеведущий Fox News Стюарт Варни. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T05:01

2022-07-13T05:01

2022-07-13T05:01

в мире

эммануэль макрон

саудовская аравия

сша

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g7

джо байден

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него "большим конфузом", такое мнение выразил телеведущий Fox News Стюарт Варни.Телеведущий напомнил, что ранее на полях саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.По его словам, американский президент в ходе визита собирается "попросить" больше нефти у Эр-Рияда, однако это вряд ли возможно. При этом в случае согласия Саудовская Аравия должна будет получить одобрение ОПЕК+, куда, как отметил Варни, входит и Россия."Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи. – прим. ред.)", - заявил он.Варни добавил, что нынешние проблемы в США исходят от "первого дня Байдена у власти", когда тот подорвал "энергетическую независимость Америки". "Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется", - резюмировал телеведущий.Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что президент США поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220710/bayden-1801488202.html

https://ria.ru/20220712/benzin-1801844115.html

саудовская аравия

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в мире, эммануэль макрон, саудовская аравия, сша, франция, g7, джо байден