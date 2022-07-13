Рейтинг@Mail.ru
Байдену предрекли "большой конфуз" в Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/bayden-1802095802.html
Байдену предрекли "большой конфуз" в Саудовской Аравии
Байдену предрекли "большой конфуз" в Саудовской Аравии - РИА Новости, 13.07.2022
Байдену предрекли "большой конфуз" в Саудовской Аравии
Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него "большим конфузом", такое мнение выразил телеведущий Fox News Стюарт Варни. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T05:01
2022-07-13T05:01
в мире
эммануэль макрон
саудовская аравия
сша
франция
g7
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792272949_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7b77f191014579f2daf45e77fc60fe7.jpg
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него "большим конфузом", такое мнение выразил телеведущий Fox News Стюарт Варни.Телеведущий напомнил, что ранее на полях саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.По его словам, американский президент в ходе визита собирается "попросить" больше нефти у Эр-Рияда, однако это вряд ли возможно. При этом в случае согласия Саудовская Аравия должна будет получить одобрение ОПЕК+, куда, как отметил Варни, входит и Россия."Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи. – прим. ред.)", - заявил он.Варни добавил, что нынешние проблемы в США исходят от "первого дня Байдена у власти", когда тот подорвал "энергетическую независимость Америки". "Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется", - резюмировал телеведущий.Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что президент США поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220710/bayden-1801488202.html
https://ria.ru/20220712/benzin-1801844115.html
саудовская аравия
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792272949_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_030a54113d3e447338ed4b9804e06837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, саудовская аравия, сша, франция, g7, джо байден
05:01 13.07.2022
 
Байдену предрекли "большой конфуз" в Саудовской Аравии

Ведущий Fox Варни: визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него конфузом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него "большим конфузом", такое мнение выразил телеведущий Fox News Стюарт Варни.
Телеведущий напомнил, что ранее на полях саммита G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил Байдену, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия едва ли могут увеличить добычу нефти.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 05:39
Байден заявил, что едет в Саудовскую Аравию для "противостояния" России
По его словам, американский президент в ходе визита собирается "попросить" больше нефти у Эр-Рияда, однако это вряд ли возможно. При этом в случае согласия Саудовская Аравия должна будет получить одобрение ОПЕК+, куда, как отметил Варни, входит и Россия.
"Я не думаю, что президент сможет заполучить много нефти после этой поездки, но она обернется для него большим конфузом, потому что он умоляет саудовцев об этом (увеличении добычи. – прим. ред.)", - заявил он.
Варни добавил, что нынешние проблемы в США исходят от "первого дня Байдена у власти", когда тот подорвал "энергетическую независимость Америки". "Это была ошибка номер один, и с этого момента все распространяется", - резюмировал телеведущий.
Байден 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию в рамках первого ближневосточного турне своего президентства. Помощник Байдена по нацбезопасности Салливан на брифинге в Белом доме заявил, что президент США поедет на Ближний Восток обсуждать помощь региона в сфере энергобезопасности в свете российской спецоперации на Украине.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 02:29
СМИ: поездка Байдена на Ближний Восток не поможет сбить цены на бензин
 
В миреЭммануэль МакронСаудовская АравияСШАФранцияG7Джо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала