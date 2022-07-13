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Премьер Израиля обсудит с Байденом противодействие иранскому атому

Премьер Израиля обсудит с Байденом противодействие иранскому атому - РИА Новости, 13.07.2022

Премьер Израиля обсудит с Байденом противодействие иранскому атому

Премьер-министр Израиля Яир Лапид намерен обсудить с президентом США Джо Байденом коалицию по противодействию иранской ядерной программе и вопросы региональной... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:48

2022-07-13T17:48

2022-07-13T17:51

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

джо байден

израиль

сша

ближний восток

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид намерен обсудить с президентом США Джо Байденом коалицию по противодействию иранской ядерной программе и вопросы региональной безопасности, об этом глава правительства заявил в своей приветственной речи в аэропорту Бен Гурион."В ходе вашего визита мы обсудим… создание новой архитектуры безопасности и экономики со странами Ближнего Востока в соответствии с Соглашениями Авраама и достижениями саммита в Негеве. И мы обсудим необходимость обновления сильной глобальной коалиции, которая остановит иранскую ядерную программу", - сказал Лапид.Президент США Джо Байден начал свой визит на Ближний Восток, его самолёт в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13-16 июля Байден, помимо Израиля, посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, Байден встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, лидером ОАЭ Мухамедом бен Заидом и лидером Палестины Махмудом Аббасом.

https://ria.ru/20220706/sanktsii-1800800109.html

израиль

сша

ближний восток

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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), джо байден, израиль, сша, ближний восток