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Премьер Израиля обсудит с Байденом противодействие иранскому атому - РИА Новости, 13.07.2022
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Премьер Израиля обсудит с Байденом противодействие иранскому атому
Премьер Израиля обсудит с Байденом противодействие иранскому атому - РИА Новости, 13.07.2022
Премьер Израиля обсудит с Байденом противодействие иранскому атому
Премьер-министр Израиля Яир Лапид намерен обсудить с президентом США Джо Байденом коалицию по противодействию иранской ядерной программе и вопросы региональной... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:48
2022-07-13T17:51
в мире
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
джо байден
израиль
сша
ближний восток
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид намерен обсудить с президентом США Джо Байденом коалицию по противодействию иранской ядерной программе и вопросы региональной безопасности, об этом глава правительства заявил в своей приветственной речи в аэропорту Бен Гурион."В ходе вашего визита мы обсудим… создание новой архитектуры безопасности и экономики со странами Ближнего Востока в соответствии с Соглашениями Авраама и достижениями саммита в Негеве. И мы обсудим необходимость обновления сильной глобальной коалиции, которая остановит иранскую ядерную программу", - сказал Лапид.Президент США Джо Байден начал свой визит на Ближний Восток, его самолёт в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13-16 июля Байден, помимо Израиля, посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, Байден встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, лидером ОАЭ Мухамедом бен Заидом и лидером Палестины Махмудом Аббасом.
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в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), джо байден, израиль, сша, ближний восток
17:48 13.07.2022 (обновлено: 17:51 13.07.2022)
 
Премьер Израиля обсудит с Байденом противодействие иранскому атому

Премьер Израиля Лапид намерен обсудить с Байденом противодействие иранскому атому

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Яир Лапид
Премьер-министр Израиля Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Израиля Яир Лапид. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Яир Лапид намерен обсудить с президентом США Джо Байденом коалицию по противодействию иранской ядерной программе и вопросы региональной безопасности, об этом глава правительства заявил в своей приветственной речи в аэропорту Бен Гурион.
"В ходе вашего визита мы обсудим… создание новой архитектуры безопасности и экономики со странами Ближнего Востока в соответствии с Соглашениями Авраама и достижениями саммита в Негеве. И мы обсудим необходимость обновления сильной глобальной коалиции, которая остановит иранскую ядерную программу", - сказал Лапид.
Президент США Джо Байден начал свой визит на Ближний Восток, его самолёт в среду днем приземлился в аэропорту Бен Гурион. В ходе своего первого ближневосточного турне в должности президента США 13-16 июля Байден, помимо Израиля, посетит также Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию. Как ранее сообщил представитель администрации, Байден встретится с премьером Израиля Яиром Лапидом, лидером ОАЭ Мухамедом бен Заидом и лидером Палестины Махмудом Аббасом.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 20:18
США ввели санкции против 13 компаний, связанных с нефтяным сектором Ирана
 
В миреЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Джо БайденИзраильСШАБлижний Восток
 
 
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