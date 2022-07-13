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Суд рассмотрит вопрос об аресте Яшина в закрытом режиме - РИА Новости, 13.07.2022
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Суд рассмотрит вопрос об аресте Яшина в закрытом режиме
Суд рассмотрит вопрос об аресте Яшина в закрытом режиме - РИА Новости, 13.07.2022
Суд рассмотрит вопрос об аресте Яшина в закрытом режиме
Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте муниципального депутата по Красносельскому району столицы Ильи Яшина, обвиняемого в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:51
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россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
илья яшин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте муниципального депутата по Красносельскому району столицы Ильи Яшина, обвиняемого в распространении фейков про ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Такое решение суд принял по ходатайству следствия."В настоящее время не все свидетели установлены, открытое заседание приведет к утрате доказательств в дальнейшем", - отметил следователь.Защита возражала, настаивая на открытом рассмотрении резонансного дела.Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3, санкция – вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Вину он не признает, сообщала его адвокат. СК просит арестовать его на два месяца.По данным защиты, политику вменяются его высказывания на YouTube-канале о провокации в Буче.
https://ria.ru/20220713/diskreditatsiya-1802140033.html
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), илья яшин, буча
17:51 13.07.2022 (обновлено: 17:52 13.07.2022)
 
Суд рассмотрит вопрос об аресте Яшина в закрытом режиме

Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте мундепа Яшина в закрытом режиме

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДепутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте муниципального депутата по Красносельскому району столицы Ильи Яшина, обвиняемого в распространении фейков про ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Такое решение суд принял по ходатайству следствия.
Илья Яшин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 11:29
Яшину предъявили обвинение в дискредитации российской армии
"В настоящее время не все свидетели установлены, открытое заседание приведет к утрате доказательств в дальнейшем", - отметил следователь.
Защита возражала, настаивая на открытом рассмотрении резонансного дела.
Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3, санкция – вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Вину он не признает, сообщала его адвокат. СК просит арестовать его на два месяца.
По данным защиты, политику вменяются его высказывания на YouTube-канале о провокации в Буче.
Илья Яшин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 12:28
СК попросил арестовать Яшина до 12 сентября
 
РоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Илья ЯшинБуча
 
 
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