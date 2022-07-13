https://ria.ru/20220713/arest-1802258452.html

Суд рассмотрит вопрос об аресте Яшина в закрытом режиме

Суд рассмотрит вопрос об аресте Яшина в закрытом режиме - РИА Новости, 13.07.2022

Суд рассмотрит вопрос об аресте Яшина в закрытом режиме

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте муниципального депутата по Красносельскому району столицы Ильи Яшина, обвиняемого в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:51

2022-07-13T17:51

2022-07-13T17:52

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

илья яшин

буча

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802255662_0:36:3072:1763_1920x0_80_0_0_39e879b5326a37b3027e87ed674a9c7e.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте муниципального депутата по Красносельскому району столицы Ильи Яшина, обвиняемого в распространении фейков про ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Такое решение суд принял по ходатайству следствия."В настоящее время не все свидетели установлены, открытое заседание приведет к утрате доказательств в дальнейшем", - отметил следователь.Защита возражала, настаивая на открытом рассмотрении резонансного дела.Яшин обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3, санкция – вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Вину он не признает, сообщала его адвокат. СК просит арестовать его на два месяца.По данным защиты, политику вменяются его высказывания на YouTube-канале о провокации в Буче.

https://ria.ru/20220713/diskreditatsiya-1802140033.html

https://ria.ru/20220713/yashin-1802160397.html

россия

буча

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), илья яшин, буча