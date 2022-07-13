https://ria.ru/20220713/aktrisa-1802277442.html
Актриса Ольга Прокофьева получила звание народной артистки
Актриса Ольга Прокофьева получила звание народной артистки - РИА Новости, 13.07.2022
Актриса Ольга Прокофьева получила звание народной артистки
Актриса московского Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева получила звание народной артистки РФ, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:13
2022-07-13T19:13
2022-07-13T19:13
культура
театр имени маяковского
гитис
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149748/15/1497481519_0:181:3076:1911_1920x0_80_0_0_5741f75160f55b0755c871abd5c09d34.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Актриса московского Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева получила звание народной артистки РФ, сообщается в Telegram-канале театра.В театре ее поздравили с получением госнаграды и пожелали "дальнейших профессиональных высот, творческих успехов и крепкого здоровья".Ольга Прокофьева – актриса театра и кино. Родилась 20 июня 1963 года, в 1985 году окончила ГИТИС и стала служить в Театре имени Маяковского. Известна также благодаря ролям в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Дети Арбата".
https://ria.ru/20220705/peresild-1800389296.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149748/15/1497481519_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_38a87a531714750e734b1ad2098688e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр имени маяковского, гитис, культура, новости культуры
Актриса Ольга Прокофьева получила звание народной артистки
Актриса Театра Маяковского Ольга Прокофьева получила звание народной артистки
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Актриса московского Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева получила звание народной артистки РФ, сообщается в Telegram-канале театра.
"Сегодня, 13 июля, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил актрисе Театра Маяковского Ольге Прокофьевой удостоверение народного артиста России", — говорится в сообщении.
В театре ее поздравили с получением госнаграды и пожелали "дальнейших профессиональных высот, творческих успехов и крепкого здоровья".
Ольга Прокофьева – актриса театра и кино. Родилась 20 июня 1963 года, в 1985 году окончила ГИТИС и стала служить в Театре имени Маяковского. Известна также благодаря ролям в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Дети Арбата".