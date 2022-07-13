https://ria.ru/20220713/aktrisa-1802277442.html

Актриса Ольга Прокофьева получила звание народной артистки

Актриса Ольга Прокофьева получила звание народной артистки - РИА Новости, 13.07.2022

Актриса Ольга Прокофьева получила звание народной артистки

Актриса московского Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева получила звание народной артистки РФ, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:13

2022-07-13T19:13

2022-07-13T19:13

культура

театр имени маяковского

гитис

культура

новости культуры

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Актриса московского Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева получила звание народной артистки РФ, сообщается в Telegram-канале театра.В театре ее поздравили с получением госнаграды и пожелали "дальнейших профессиональных высот, творческих успехов и крепкого здоровья".Ольга Прокофьева – актриса театра и кино. Родилась 20 июня 1963 года, в 1985 году окончила ГИТИС и стала служить в Театре имени Маяковского. Известна также благодаря ролям в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Дети Арбата".

https://ria.ru/20220705/peresild-1800389296.html

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Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

театр имени маяковского, гитис, культура, новости культуры