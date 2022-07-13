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Актриса Ольга Прокофьева получила звание народной артистки - РИА Новости, 13.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220713/aktrisa-1802277442.html
Актриса Ольга Прокофьева получила звание народной артистки
Актриса Ольга Прокофьева получила звание народной артистки - РИА Новости, 13.07.2022
Актриса Ольга Прокофьева получила звание народной артистки
Актриса московского Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева получила звание народной артистки РФ, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:13
2022-07-13T19:13
культура
театр имени маяковского
гитис
культура
новости культуры
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Актриса московского Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева получила звание народной артистки РФ, сообщается в Telegram-канале театра.В театре ее поздравили с получением госнаграды и пожелали "дальнейших профессиональных высот, творческих успехов и крепкого здоровья".Ольга Прокофьева – актриса театра и кино. Родилась 20 июня 1963 года, в 1985 году окончила ГИТИС и стала служить в Театре имени Маяковского. Известна также благодаря ролям в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Дети Арбата".
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театр имени маяковского, гитис, культура, новости культуры
19:13 13.07.2022
 
Актриса Ольга Прокофьева получила звание народной артистки

Актриса Театра Маяковского Ольга Прокофьева получила звание народной артистки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Ольга Прокофьева
Актриса Ольга Прокофьева - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Актриса московского Театра имени Маяковского Ольга Прокофьева получила звание народной артистки РФ, сообщается в Telegram-канале театра.
"Сегодня, 13 июля, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил актрисе Театра Маяковского Ольге Прокофьевой удостоверение народного артиста России", — говорится в сообщении.
В театре ее поздравили с получением госнаграды и пожелали "дальнейших профессиональных высот, творческих успехов и крепкого здоровья".
Ольга Прокофьева – актриса театра и кино. Родилась 20 июня 1963 года, в 1985 году окончила ГИТИС и стала служить в Театре имени Маяковского. Известна также благодаря ролям в сериалах "Моя прекрасная няня" и "Дети Арбата".
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