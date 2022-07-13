https://ria.ru/20220713/aktivy-1802116812.html

Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявили в МИД

Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявили в МИД - РИА Новости, 13.07.2022

Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявили в МИД

Отказ Запада от правового взаимодействия по замороженным российским активам может создать крайне опасный прецедент для мировой финансовой архитектуры, Москва в... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T09:42

2022-07-13T09:42

2022-07-13T10:17

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отказ Запада от правового взаимодействия по замороженным российским активам может создать крайне опасный прецедент для мировой финансовой архитектуры, Москва в свою очередь не хочет эскалации, но может ответить, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Он напомнил, что в Москве неоднократно называли "заморозку" принадлежащих Российской Федерации активов нелегитимной мерой, нарушающей все нормы международного права, а также функционирования глобальной финансовой системы.По словам Биричевского, какое-либо использование средств российского государства без его согласия "будет трактоваться нами как неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны и ее властных структур, дающий нам право на ответные шаги по защите своих интересов".Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>

https://ria.ru/20220704/konfiskatsiya-1800021515.html

https://ria.ru/20220712/sanktsii-1801739648.html

москва

канада

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, канада, украина