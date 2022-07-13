09:42 13.07.2022 (обновлено: 10:17 13.07.2022)
Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявили в МИД
Дипломат Биричевский: конфискация российских активов Западом создаст опасный прецедент
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отказ Запада от правового взаимодействия по замороженным российским активам может создать крайне опасный прецедент для мировой финансовой архитектуры, Москва в свою очередь не хочет эскалации, но может ответить, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Он напомнил, что в Москве неоднократно называли "заморозку" принадлежащих Российской Федерации активов нелегитимной мерой, нарушающей все нормы международного права, а также функционирования глобальной финансовой системы.
"Подобные действия ряда стран воспринимаются нами как посягательство на суверенную собственность. Отказ Запада от взаимодействия в правовом поле создает крайне опасный прецедент для всех участников современной мировой финансовой архитектуры, показывающий неспособность гарантировать суверенный статус активов государств вне зависимости от геополитических реалий", - заявил Биричевский, комментируя решение Канады на законодательном уровне разрешить конфискацию российских активов и передачу их Украине, а также озвучивание подобных идей в Великобритании.
По словам Биричевского, какое-либо использование средств российского государства без его согласия "будет трактоваться нами как неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны и ее властных структур, дающий нам право на ответные шаги по защите своих интересов".
"Не следует забывать об иностранных активах западных стран, их бизнеса и граждан, находящихся на территории нашей страны, к которым могут быть применены "зеркальные" меры. Однако мы не хотим эскалации в этом направлении и призываем Запад вернуться к строгому следованию продвигаемым им же принципам демократии, открытой экономики, конкурентного рынка, неприкосновенности частной собственности, независимости судебной системы", - сказал дипломат.