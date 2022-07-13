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Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявили в МИД - РИА Новости, 13.07.2022
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Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявили в МИД
Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявили в МИД - РИА Новости, 13.07.2022
Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявили в МИД
Отказ Запада от правового взаимодействия по замороженным российским активам может создать крайне опасный прецедент для мировой финансовой архитектуры, Москва в... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:42
2022-07-13T10:17
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
канада
украина
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отказ Запада от правового взаимодействия по замороженным российским активам может создать крайне опасный прецедент для мировой финансовой архитектуры, Москва в свою очередь не хочет эскалации, но может ответить, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Он напомнил, что в Москве неоднократно называли "заморозку" принадлежащих Российской Федерации активов нелегитимной мерой, нарушающей все нормы международного права, а также функционирования глобальной финансовой системы.По словам Биричевского, какое-либо использование средств российского государства без его согласия "будет трактоваться нами как неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны и ее властных структур, дающий нам право на ответные шаги по защите своих интересов".Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского &gt;&gt;
https://ria.ru/20220704/konfiskatsiya-1800021515.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, канада, украина
09:42 13.07.2022 (обновлено: 10:17 13.07.2022)
 
Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, заявили в МИД

Дипломат Биричевский: конфискация российских активов Западом создаст опасный прецедент

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отказ Запада от правового взаимодействия по замороженным российским активам может создать крайне опасный прецедент для мировой финансовой архитектуры, Москва в свою очередь не хочет эскалации, но может ответить, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Он напомнил, что в Москве неоднократно называли "заморозку" принадлежащих Российской Федерации активов нелегитимной мерой, нарушающей все нормы международного права, а также функционирования глобальной финансовой системы.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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В Совфеде возмутились идеей передать российские активы в Британии Украине
"Подобные действия ряда стран воспринимаются нами как посягательство на суверенную собственность. Отказ Запада от взаимодействия в правовом поле создает крайне опасный прецедент для всех участников современной мировой финансовой архитектуры, показывающий неспособность гарантировать суверенный статус активов государств вне зависимости от геополитических реалий", - заявил Биричевский, комментируя решение Канады на законодательном уровне разрешить конфискацию российских активов и передачу их Украине, а также озвучивание подобных идей в Великобритании.
По словам Биричевского, какое-либо использование средств российского государства без его согласия "будет трактоваться нами как неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны и ее властных структур, дающий нам право на ответные шаги по защите своих интересов".
"Не следует забывать об иностранных активах западных стран, их бизнеса и граждан, находящихся на территории нашей страны, к которым могут быть применены "зеркальные" меры. Однако мы не хотим эскалации в этом направлении и призываем Запад вернуться к строгому следованию продвигаемым им же принципам демократии, открытой экономики, конкурентного рынка, неприкосновенности частной собственности, независимости судебной системы", - сказал дипломат.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Биричевского >>
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваКанадаУкраина
 
 
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