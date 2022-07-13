https://ria.ru/20220713/agentstva-1802096983.html

Западные рейтинговые агентства показали свою предвзятость, заявили в МИД

Западные рейтинговые агентства показали свою предвзятость, заявили в МИД - РИА Новости, 13.07.2022

Западные рейтинговые агентства показали свою предвзятость, заявили в МИД

Москва вместе с партнерами работает над созданием независимой рейтинговой организации, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T05:43

2022-07-13T05:43

2022-07-13T10:42

в мире

россия

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Москва вместе с партнерами работает над созданием независимой рейтинговой организации, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.По словам Биричевского, давно востребовано создание действительно независимой рейтинговой организации, которая предоставляла бы объективную информацию об экономике и компаниях из России и других стран."В текущих условиях это приобретает особую актуальность. Проработка данного вопроса уже ведется со многими нашими партнерами, в том числе в многосторонних форматах", — заключил дипломат.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины и усиления санкционного давления Запада из России ушли ведущие рейтинговые агентства. При этом в конце июля Moody's заявило, что Москва допустила дефолт по еврооблигациям. Российская сторона с этим не согласна — в Центробанке заявили, что объявления о дефолте не было, это лишь оценки отдельных аналитических агентств и экспертов. Министр финансов Антон Силуанов указывал, что Россия не отказывается от обязательств и принимает все меры, чтобы довести средства до инвесторов. По его словам, создание искусственных преград для обслуживания российского госдолга выглядит фарсом.

https://ria.ru/20220628/defolt-1798661374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия