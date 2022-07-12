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Суд оштрафовал Zoom на один миллион рублей за отказ локализовать данные
Суд оштрафовал Zoom на один миллион рублей за отказ локализовать данные - РИА Новости, 12.07.2022
Суд оштрафовал Zoom на один миллион рублей за отказ локализовать данные
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей сервис для организации видеоконференций Zoom за отказ локализовать... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T15:05
2022-07-12T15:05
2022-07-12T15:05
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей сервис для организации видеоконференций Zoom за отказ локализовать персональные данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Zoom Video Communications, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного штрафа 1 миллион рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Американская компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе оштрафована в России впервые.
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происшествия, россия, сан-хосе (город)
Суд оштрафовал Zoom на один миллион рублей за отказ локализовать данные
Суд в Москве оштрафовал Zoom на один миллион рублей за отказ локализовать данные россиян