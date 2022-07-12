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Ключевая авиабаза ВВС Британии приостановила полеты из-за жары - РИА Новости, 12.07.2022
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Ключевая авиабаза ВВС Британии приостановила полеты из-за жары
Ключевая авиабаза ВВС Британии приостановила полеты из-за жары - РИА Новости, 12.07.2022
Ключевая авиабаза ВВС Британии приостановила полеты из-за жары
Работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире была приостановлена из-за сильной жары, размягчившей покрытие взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T12:25
2022-07-12T12:25
в мире
линкольншир
великобритания
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире была приостановлена из-за сильной жары, размягчившей покрытие взлетно-посадочной полосы, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники."Взлетно-посадочная полоса расплавилась от жары, поэтому все полеты в Крануэлле были приостановлены", - сообщил источник телеканала.По данным Sky News упомянутая авиабаза в Линкольншире является ключевой для Британии. "Из-за жаркой погоды на ключевой базе королевских ВВС в Линкольншире расплавилась взлетно-посадочная полоса", - сообщил телеканал.Кроме того, источник сообщил телеканалу, что военнослужащие королевских военно-воздушных сил "смазывали смолой" подошву ботинок, а также колеса самолетов. По данным источника, полеты были остановлены в понедельник.Как сообщает телеканал, температура воздуха в Британии в последние дни резко возросла, достигнув 32 градусов. При этом национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office предупреждает британцев о том, что температура может повыситься.Источник сообщил, что из-за этой ситуации около 60 студентов, проходящих начальную летную подготовку, вынуждены приостановить свои занятия.
https://ria.ru/20220711/zhara-1801658611.html
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в мире, линкольншир, великобритания
12:25 12.07.2022
 
Ключевая авиабаза ВВС Британии приостановила полеты из-за жары

Работа ключевой авиабазы ВВС Британии остановлена из-за размягчения асфальта на фоне жары

© Фото : U.S. Air Force photo/ Tech. Sgt. Eric BurksИстребители F-15 на взлетной полосе
Истребители F-15 на взлетной полосе - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© Фото : U.S. Air Force photo/ Tech. Sgt. Eric Burks
Истребители F-15 на взлетной полосе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире была приостановлена из-за сильной жары, размягчившей покрытие взлетно-посадочной полосы, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Взлетно-посадочная полоса расплавилась от жары, поэтому все полеты в Крануэлле были приостановлены", - сообщил источник телеканала.
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По данным Sky News упомянутая авиабаза в Линкольншире является ключевой для Британии. "Из-за жаркой погоды на ключевой базе королевских ВВС в Линкольншире расплавилась взлетно-посадочная полоса", - сообщил телеканал.
Кроме того, источник сообщил телеканалу, что военнослужащие королевских военно-воздушных сил "смазывали смолой" подошву ботинок, а также колеса самолетов. По данным источника, полеты были остановлены в понедельник.
Как сообщает телеканал, температура воздуха в Британии в последние дни резко возросла, достигнув 32 градусов. При этом национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office предупреждает британцев о том, что температура может повыситься.
Источник сообщил, что из-за этой ситуации около 60 студентов, проходящих начальную летную подготовку, вынуждены приостановить свои занятия.
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