Ключевая авиабаза ВВС Британии приостановила полеты из-за жары
Работа ключевой авиабазы ВВС Британии остановлена из-за размягчения асфальта на фоне жары
© Фото : U.S. Air Force photo/ Tech. Sgt. Eric BurksИстребители F-15 на взлетной полосе
© Фото : U.S. Air Force photo/ Tech. Sgt. Eric Burks
Истребители F-15 на взлетной полосе. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире была приостановлена из-за сильной жары, размягчившей покрытие взлетно-посадочной полосы, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.
"Взлетно-посадочная полоса расплавилась от жары, поэтому все полеты в Крануэлле были приостановлены", - сообщил источник телеканала.
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По данным Sky News упомянутая авиабаза в Линкольншире является ключевой для Британии. "Из-за жаркой погоды на ключевой базе королевских ВВС в Линкольншире расплавилась взлетно-посадочная полоса", - сообщил телеканал.
Кроме того, источник сообщил телеканалу, что военнослужащие королевских военно-воздушных сил "смазывали смолой" подошву ботинок, а также колеса самолетов. По данным источника, полеты были остановлены в понедельник.
Как сообщает телеканал, температура воздуха в Британии в последние дни резко возросла, достигнув 32 градусов. При этом национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office предупреждает британцев о том, что температура может повыситься.
Источник сообщил, что из-за этой ситуации около 60 студентов, проходящих начальную летную подготовку, вынуждены приостановить свои занятия.