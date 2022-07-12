https://ria.ru/20220712/zhara-1801902498.html

Ключевая авиабаза ВВС Британии приостановила полеты из-за жары

Ключевая авиабаза ВВС Британии приостановила полеты из-за жары - РИА Новости, 12.07.2022

Ключевая авиабаза ВВС Британии приостановила полеты из-за жары

Работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире была приостановлена из-за сильной жары, размягчившей покрытие взлетно-посадочной полосы, сообщил РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T12:25

2022-07-12T12:25

2022-07-12T12:25

в мире

линкольншир

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150910/25/1509102587_0:304:5820:3578_1920x0_80_0_0_b7afbe7829e83bf1b5e980d265a5b093.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире была приостановлена из-за сильной жары, размягчившей покрытие взлетно-посадочной полосы, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники."Взлетно-посадочная полоса расплавилась от жары, поэтому все полеты в Крануэлле были приостановлены", - сообщил источник телеканала.По данным Sky News упомянутая авиабаза в Линкольншире является ключевой для Британии. "Из-за жаркой погоды на ключевой базе королевских ВВС в Линкольншире расплавилась взлетно-посадочная полоса", - сообщил телеканал.Кроме того, источник сообщил телеканалу, что военнослужащие королевских военно-воздушных сил "смазывали смолой" подошву ботинок, а также колеса самолетов. По данным источника, полеты были остановлены в понедельник.Как сообщает телеканал, температура воздуха в Британии в последние дни резко возросла, достигнув 32 градусов. При этом национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office предупреждает британцев о том, что температура может повыситься.Источник сообщил, что из-за этой ситуации около 60 студентов, проходящих начальную летную подготовку, вынуждены приостановить свои занятия.

https://ria.ru/20220711/zhara-1801658611.html

https://ria.ru/20220712/raskhody-1801844422.html

линкольншир

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, линкольншир, великобритания