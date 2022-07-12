https://ria.ru/20220712/zhara-1801840073.html

Невролог объяснил, как жара влияет на работу мозга

Невролог объяснил, как жара влияет на работу мозга - РИА Новости, 12.07.2022

Невролог объяснил, как жара влияет на работу мозга

Многие отмечают снижение работоспособности мозга в жаркую погоду. С чем это связано и как можно помочь организму, рассказал в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T02:15

2022-07-12T02:15

2022-07-12T02:15

общество

здоровье

виктор шахнович

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Многие отмечают снижение работоспособности мозга в жаркую погоду. С чем это связано и как можно помочь организму, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.Питательные вещества поступают в мозг благодаря кровоснабжению, отметил он. Высокая температура воздуха приводит к сгущению крови и замедлению ее движения по сосудам, продолжил врач."Представьте густоту молока и густоту кефира. Кровь, когда сгущается из-за жары, становится кефирообразной, она с трудом двигается по сосудам, и это влияет на ваше состояние", – пояснил Шахнович.Для того, чтобы питание мозга не нарушалось, необходимо употреблять достаточное количество жидкости, добавил он."Рекомендация такая: если жаркий день, то на каждые пять градусов выше 25 градусов надо добавлять пол-литра воды. Напомню, в норме человек должен выпивать полтора-два литра в сутки", – уточнил Шахнович.Повышенное потоотделение тоже может негативно сказываться на работоспособности мозга, считает невролог. По его словам, на солнце из организма "выпаривается" не только жидкость, но и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования мозга."Мы начинаем потеть, и это не очень хорошо для мозга. Потоотделение – это уже лимфатическая система. В жидкости, выделяемой с потом, содержится большое количество микроэлементов. Их снижение (в организме из-за потоотделения, – ред.) неблагоприятно влияет на головной мозг", – сказал Шахнович.Врач рекомендует защищать тело от прямых солнечных лучей, чтобы не провоцировать обильное выделение пота."Не находиться под прямыми лучами солнца, носить легкую одежду, желательно, чтобы это был хлопок, без добавления полиэстера, полусинтетических тканей. И обязательно нужно носить головной убор", – советует Шахнович.Правильное питание может поддержать организм во время летнего зноя, уверен врач."Чтобы не вводить организм в стрессовую ситуацию, в жару нужно есть меньше жирной, соленой пищи – жирного мяса, сала, колбас, и добавлять в рацион больше овощей, фруктов, холодных супов, овощных рагу, салатов", – заключил Виктор Шахнович в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220711/alkogol-1801609022.html

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общество, здоровье, виктор шахнович