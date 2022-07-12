Рейтинг@Mail.ru
Невролог объяснил, как жара влияет на работу мозга - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/zhara-1801840073.html
Невролог объяснил, как жара влияет на работу мозга
Невролог объяснил, как жара влияет на работу мозга - РИА Новости, 12.07.2022
Невролог объяснил, как жара влияет на работу мозга
Многие отмечают снижение работоспособности мозга в жаркую погоду. С чем это связано и как можно помочь организму, рассказал в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T02:15
2022-07-12T02:15
общество
здоровье
виктор шахнович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800755538_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_459db75eff2476b2daef6c8b142ee30f.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Многие отмечают снижение работоспособности мозга в жаркую погоду. С чем это связано и как можно помочь организму, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.Питательные вещества поступают в мозг благодаря кровоснабжению, отметил он. Высокая температура воздуха приводит к сгущению крови и замедлению ее движения по сосудам, продолжил врач."Представьте густоту молока и густоту кефира. Кровь, когда сгущается из-за жары, становится кефирообразной, она с трудом двигается по сосудам, и это влияет на ваше состояние", – пояснил Шахнович.Для того, чтобы питание мозга не нарушалось, необходимо употреблять достаточное количество жидкости, добавил он."Рекомендация такая: если жаркий день, то на каждые пять градусов выше 25 градусов надо добавлять пол-литра воды. Напомню, в норме человек должен выпивать полтора-два литра в сутки", – уточнил Шахнович.Повышенное потоотделение тоже может негативно сказываться на работоспособности мозга, считает невролог. По его словам, на солнце из организма "выпаривается" не только жидкость, но и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования мозга."Мы начинаем потеть, и это не очень хорошо для мозга. Потоотделение – это уже лимфатическая система. В жидкости, выделяемой с потом, содержится большое количество микроэлементов. Их снижение (в организме из-за потоотделения, – ред.) неблагоприятно влияет на головной мозг", – сказал Шахнович.Врач рекомендует защищать тело от прямых солнечных лучей, чтобы не провоцировать обильное выделение пота."Не находиться под прямыми лучами солнца, носить легкую одежду, желательно, чтобы это был хлопок, без добавления полиэстера, полусинтетических тканей. И обязательно нужно носить головной убор", – советует Шахнович.Правильное питание может поддержать организм во время летнего зноя, уверен врач."Чтобы не вводить организм в стрессовую ситуацию, в жару нужно есть меньше жирной, соленой пищи – жирного мяса, сала, колбас, и добавлять в рацион больше овощей, фруктов, холодных супов, овощных рагу, салатов", – заключил Виктор Шахнович в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220711/alkogol-1801609022.html
https://ria.ru/20220711/pogoda-1801766345.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800755538_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_e5b27a2a42be79cfe9e6b05875d02dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье, виктор шахнович
02:15 12.07.2022
 
Невролог объяснил, как жара влияет на работу мозга

Врач Шахнович: высокая температура воздуха приводит к снижению работоспособности мозга

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖаркая погода
Жаркая погода - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Жаркая погода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Многие отмечают снижение работоспособности мозга в жаркую погоду. С чем это связано и как можно помочь организму, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович.
Питательные вещества поступают в мозг благодаря кровоснабжению, отметил он. Высокая температура воздуха приводит к сгущению крови и замедлению ее движения по сосудам, продолжил врач.
Коктейль Мохито - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 08:18
Нарколог рассказал, почему опасно пить мохито и джин-тоник в жару
"Представьте густоту молока и густоту кефира. Кровь, когда сгущается из-за жары, становится кефирообразной, она с трудом двигается по сосудам, и это влияет на ваше состояние", – пояснил Шахнович.
Для того, чтобы питание мозга не нарушалось, необходимо употреблять достаточное количество жидкости, добавил он.
"Рекомендация такая: если жаркий день, то на каждые пять градусов выше 25 градусов надо добавлять пол-литра воды. Напомню, в норме человек должен выпивать полтора-два литра в сутки", – уточнил Шахнович.
Повышенное потоотделение тоже может негативно сказываться на работоспособности мозга, считает невролог. По его словам, на солнце из организма "выпаривается" не только жидкость, но и микроэлементы, необходимые для нормального функционирования мозга.
"Мы начинаем потеть, и это не очень хорошо для мозга. Потоотделение – это уже лимфатическая система. В жидкости, выделяемой с потом, содержится большое количество микроэлементов. Их снижение (в организме из-за потоотделения, – ред.) неблагоприятно влияет на головной мозг", – сказал Шахнович.
Врач рекомендует защищать тело от прямых солнечных лучей, чтобы не провоцировать обильное выделение пота.
"Не находиться под прямыми лучами солнца, носить легкую одежду, желательно, чтобы это был хлопок, без добавления полиэстера, полусинтетических тканей. И обязательно нужно носить головной убор", – советует Шахнович.
Правильное питание может поддержать организм во время летнего зноя, уверен врач.
"Чтобы не вводить организм в стрессовую ситуацию, в жару нужно есть меньше жирной, соленой пищи – жирного мяса, сала, колбас, и добавлять в рацион больше овощей, фруктов, холодных супов, овощных рагу, салатов", – заключил Виктор Шахнович в интервью радио Sputnik.
Люди возле центрального входа на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 17:17
Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета
 
ОбществоЗдоровьеВиктор Шахнович
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала