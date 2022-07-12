https://ria.ru/20220712/zerno-1802055944.html

Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна

Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна - РИА Новости, 12.07.2022

Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна

ООН работает над решением проблемы экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений РФ на мировые рынки, заявил журналистам генсек ООН Антониу... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T18:41

2022-07-12T18:41

2022-07-12T18:41

экономика

россия

оон

украина

турция

антониу гутерреш

ситуация в днр и лнр

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ООН, 12 июл – РИА Новости. ООН работает над решением проблемы экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений РФ на мировые рынки, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины. "Мы действительно усердно работаем, но еще предстоит проделать путь", - сказал Гутерреш, комментируя сообщения о предстоящих в среду переговорах в Стамбуле.Во вторник Акар сообщил, что встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса состоится в среду в Стамбуле.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, оон, украина, турция, антониу гутерреш, ситуация в днр и лнр