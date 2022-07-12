Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна
Гутерреш заявил, что ООН предстоит еще долгий путь для решения проблемы зерна
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 12 июл – РИА Новости. ООН работает над решением проблемы экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений РФ на мировые рынки, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины. "Мы действительно усердно работаем, но еще предстоит проделать путь", - сказал Гутерреш, комментируя сообщения о предстоящих в среду переговорах в Стамбуле.
Во вторник Акар сообщил, что встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса состоится в среду в Стамбуле.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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