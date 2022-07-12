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Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна - РИА Новости, 12.07.2022
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Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна
Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна - РИА Новости, 12.07.2022
Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна
ООН работает над решением проблемы экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений РФ на мировые рынки, заявил журналистам генсек ООН Антониу... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T18:41
2022-07-12T18:41
экономика
россия
оон
украина
турция
антониу гутерреш
ситуация в днр и лнр
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ООН, 12 июл – РИА Новости. ООН работает над решением проблемы экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений РФ на мировые рынки, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины. "Мы действительно усердно работаем, но еще предстоит проделать путь", - сказал Гутерреш, комментируя сообщения о предстоящих в среду переговорах в Стамбуле.Во вторник Акар сообщил, что встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса состоится в среду в Стамбуле.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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экономика, россия, оон, украина, турция, антониу гутерреш, ситуация в днр и лнр
18:41 12.07.2022
 
Гутерреш рассказал о работе ООН над решением проблемы зерна

Гутерреш заявил, что ООН предстоит еще долгий путь для решения проблемы зерна

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 12 июл – РИА Новости. ООН работает над решением проблемы экспорта украинского и российского зерна, а также удобрений РФ на мировые рынки, заявил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
Министр обороны Турции Хулуси Акар ранее сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины. "Мы действительно усердно работаем, но еще предстоит проделать путь", - сказал Гутерреш, комментируя сообщения о предстоящих в среду переговорах в Стамбуле.
Во вторник Акар сообщил, что встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса состоится в среду в Стамбуле.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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ЭкономикаРоссияООНУкраинаТурцияАнтониу ГутеррешСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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