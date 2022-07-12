https://ria.ru/20220712/zerno-1801924586.html

Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна

Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна - РИА Новости, 12.07.2022

Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна

Обсуждение ситуации с вывозом зерна с участием представителей Турции, России, Украины и ООН состоится в среду в Стамбуле, сообщил турецкий министр обороны... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T13:56

2022-07-12T13:56

2022-07-12T14:19

турция

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оон

ситуация в днр и лнр

цены на нефть

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АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Обсуждение ситуации с вывозом зерна с участием представителей Турции, России, Украины и ООН состоится в среду в Стамбуле, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар."Военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН проведут переговоры в Стамбуле завтра", — сказал он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, в мире, россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр, цены на нефть