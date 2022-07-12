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Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна - РИА Новости, 12.07.2022
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Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна
Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна - РИА Новости, 12.07.2022
Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна
Обсуждение ситуации с вывозом зерна с участием представителей Турции, России, Украины и ООН состоится в среду в Стамбуле, сообщил турецкий министр обороны... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:56
2022-07-12T14:19
турция
в мире
россия
украина
оон
ситуация в днр и лнр
цены на нефть
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АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Обсуждение ситуации с вывозом зерна с участием представителей Турции, России, Украины и ООН состоится в среду в Стамбуле, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар."Военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН проведут переговоры в Стамбуле завтра", — сказал он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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турция, в мире, россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр, цены на нефть
13:56 12.07.2022 (обновлено: 14:19 12.07.2022)
 
Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна

Минобороны Турции анонсировало встречу с Москвой, Киевом и ООН по зерну в Стамбуле 13 июля

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Обсуждение ситуации с вывозом зерна с участием представителей Турции, России, Украины и ООН состоится в среду в Стамбуле, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.
"Военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН проведут переговоры в Стамбуле завтра", — сказал он.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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