https://ria.ru/20220712/zerno-1801924586.html
Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна
Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна - РИА Новости, 12.07.2022
Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна
Обсуждение ситуации с вывозом зерна с участием представителей Турции, России, Украины и ООН состоится в среду в Стамбуле, сообщил турецкий министр обороны... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T13:56
2022-07-12T13:56
2022-07-12T14:19
турция
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ситуация в днр и лнр
цены на нефть
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АНКАРА, 12 июл — РИА Новости. Обсуждение ситуации с вывозом зерна с участием представителей Турции, России, Украины и ООН состоится в среду в Стамбуле, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар."Военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН проведут переговоры в Стамбуле завтра", — сказал он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, россия, украина, оон, ситуация в днр и лнр, цены на нефть
13:56 12.07.2022 (обновлено: 14:19 12.07.2022)
Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна
Минобороны Турции анонсировало встречу с Москвой, Киевом и ООН по зерну в Стамбуле 13 июля