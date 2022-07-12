Рейтинг@Mail.ru
"Достал ты уже": немцев взбесило недовольство Зеленского "Северным потоком" - РИА Новости, 12.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801873372.html
"Достал ты уже": немцев взбесило недовольство Зеленского "Северным потоком"
"Достал ты уже": немцев взбесило недовольство Зеленского "Северным потоком" - РИА Новости, 12.07.2022
"Достал ты уже": немцев взбесило недовольство Зеленского "Северным потоком"
Читатели немецкого журнала Der Spiegel резко отреагировали на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Канады из-за "Северного потока". РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T10:35
2022-07-12T12:22
украина
германия
оттава
мид украины
евросоюз
газпром
северный поток
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4af24013ca5ed71f953143fa28a900ac.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel резко отреагировали на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Канады из-за "Северного потока".Ранее он заявил, что решение Оттавы вернуть в Германию турбину для газопровода "абсолютно неприемлемо". По словам Зеленского, исключения в вопросе антироссийских санкций могут быть опасными "не только для Украины, но и для всех стран демократического мира".Многие читатели пришли в ярость из-за таких эгоистичных и лицемерных заявлений, а некоторые предположили, что Киев осознанно хочет использовать антироссийские санкции против Евросоюза в целом и Германии в частности."Теперь Украина уже совершает нападки на тех, кто ее поддерживает! Должны ли мы погибнуть вместе с Украиной под девизом "разделенная боль — половина боли"?! ЕС и Германии в частности стоило бы хорошо подумать о том, надо ли продолжать поддерживать Украину при таких обстоятельствах!" — отметил DoktorMabuse."В конце концов, моя работа, моя жизнь и мое благополучие важны для меня самого и моей семьи. Я хотел бы прожить как можно беззаботнее еще несколько десятков лет. А пытаться выжить в холоде я не хочу", — выразил мнение Westfale."А откуда, позвольте спросить, сама Украина получает газ, несмотря на конфликт? Правильно, из России. И господин Зеленский на полном серьезе заявляет, что Германия должна пустить свою экономику по ветру, обходясь без российского газа? Отличный план..." — подчеркнул Hannoman."Вместо того, чтобы диктовать другим странам комфортные для себя условия, Зеленский мог бы сначала прекратить закупки и транзит газа из России в своей стране. Какая западная компания захочет судиться с ним за нарушение контракта в нынешней обстановке? Но его собственные люди должны быть в тепле, если он не хочет оказаться на улице", — предположил Capacocha."Исключение из санкций — проявление слабости". Если Зеленский считает, что немцы с удовольствием рискнут своими рабочими местами, не говоря уже о том, что они могут попросту замерзнуть, то он ошибается. Но интересно еще и то, что он явно нацелился использовать санкции, введенные в основном в интересах Украины, как оружие против ЕС, особенно Германии", — считает Annelena."Эти санкции могут вводить, менять, приостанавливать и даже вовсе снять. До мнения господина Зеленского нет никакого дела", — написал Stauffacher."Зеленский осудил..." Он вообще-то комик, а не судья. И уж точно не в Германии. Может быть, кто-нибудь ему подскажет. Что он себе позволяет? Хочет подражать Мельнику?" — возмутился Peter-pJYwLCr7R."Господин Зеленский, достали вы уже... В мире есть другие страны со своими интересами! Мир вращается не только вокруг несчастной Украины. Лучше бы занимались урегулированием конфликта, а не продолжали его разжигать", — подытожили читатели.Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Это решение поддержали в США: в Госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.
https://ria.ru/20220711/gaz-1801661343.html
https://ria.ru/20220712/potok-1801847148.html
https://ria.ru/20220614/gruziya-1795163888.html
https://ria.ru/20220709/razgovor-1801366160.html
украина
германия
оттава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783260711_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_9a88e906304b244f9f6362f63b295211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, германия, оттава, мид украины, евросоюз, газпром, северный поток, владимир зеленский
10:35 12.07.2022 (обновлено: 12:22 12.07.2022)
 
"Достал ты уже": немцев взбесило недовольство Зеленского "Северным потоком"

Читатели Der Spiegel обвинили Зеленского в предательстве после критики "Северного потока"

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel резко отреагировали на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Канады из-за "Северного потока".
Ранее он заявил, что решение Оттавы вернуть в Германию турбину для газопровода "абсолютно неприемлемо". По словам Зеленского, исключения в вопросе антироссийских санкций могут быть опасными "не только для Украины, но и для всех стран демократического мира".
Терминал газопровода Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 12:00
В Германии испугались отключения "Северного потока"
Многие читатели пришли в ярость из-за таких эгоистичных и лицемерных заявлений, а некоторые предположили, что Киев осознанно хочет использовать антироссийские санкции против Евросоюза в целом и Германии в частности.
"Теперь Украина уже совершает нападки на тех, кто ее поддерживает! Должны ли мы погибнуть вместе с Украиной под девизом "разделенная боль — половина боли"?! ЕС и Германии в частности стоило бы хорошо подумать о том, надо ли продолжать поддерживать Украину при таких обстоятельствах!" — отметил DoktorMabuse.
"В конце концов, моя работа, моя жизнь и мое благополучие важны для меня самого и моей семьи. Я хотел бы прожить как можно беззаботнее еще несколько десятков лет. А пытаться выжить в холоде я не хочу", — выразил мнение Westfale.
"А откуда, позвольте спросить, сама Украина получает газ, несмотря на конфликт? Правильно, из России. И господин Зеленский на полном серьезе заявляет, что Германия должна пустить свою экономику по ветру, обходясь без российского газа? Отличный план..." — подчеркнул Hannoman.
Компрессорная станция Портовая газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 04:30
Британцы поиздевались над немцами после остановки "Северного потока"
"Вместо того, чтобы диктовать другим странам комфортные для себя условия, Зеленский мог бы сначала прекратить закупки и транзит газа из России в своей стране. Какая западная компания захочет судиться с ним за нарушение контракта в нынешней обстановке? Но его собственные люди должны быть в тепле, если он не хочет оказаться на улице", — предположил Capacocha.
"Исключение из санкций — проявление слабости". Если Зеленский считает, что немцы с удовольствием рискнут своими рабочими местами, не говоря уже о том, что они могут попросту замерзнуть, то он ошибается. Но интересно еще и то, что он явно нацелился использовать санкции, введенные в основном в интересах Украины, как оружие против ЕС, особенно Германии", — считает Annelena.
"Эти санкции могут вводить, менять, приостанавливать и даже вовсе снять. До мнения господина Зеленского нет никакого дела", — написал Stauffacher.
Вид на Тбилиси
14 июня, 12:19Специальная военная операция на Украине
Офис Зеленского обвинил Грузию в корысти из-за отказа поддержать санкции
"Зеленский осудил..." Он вообще-то комик, а не судья. И уж точно не в Германии. Может быть, кто-нибудь ему подскажет. Что он себе позволяет? Хочет подражать Мельнику?" — возмутился Peter-pJYwLCr7R.
"Господин Зеленский, достали вы уже... В мире есть другие страны со своими интересами! Мир вращается не только вокруг несчастной Украины. Лучше бы занимались урегулированием конфликта, а не продолжали его разжигать", — подытожили читатели.
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Это решение поддержали в США: в Госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 05:37
Der Spiegel рассказал, как президент Германии поставил Зеленского на место
 
УкраинаГерманияОттаваМИД УкраиныЕвросоюзГазпромСеверный потокВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала