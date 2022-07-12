https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801873372.html

"Достал ты уже": немцев взбесило недовольство Зеленского "Северным потоком"

"Достал ты уже": немцев взбесило недовольство Зеленского "Северным потоком" - РИА Новости, 12.07.2022

"Достал ты уже": немцев взбесило недовольство Зеленского "Северным потоком"

Читатели немецкого журнала Der Spiegel резко отреагировали на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Канады из-за "Северного потока". РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T10:35

2022-07-12T10:35

2022-07-12T12:22

украина

германия

оттава

мид украины

евросоюз

газпром

северный поток

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel резко отреагировали на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Канады из-за "Северного потока".Ранее он заявил, что решение Оттавы вернуть в Германию турбину для газопровода "абсолютно неприемлемо". По словам Зеленского, исключения в вопросе антироссийских санкций могут быть опасными "не только для Украины, но и для всех стран демократического мира".Многие читатели пришли в ярость из-за таких эгоистичных и лицемерных заявлений, а некоторые предположили, что Киев осознанно хочет использовать антироссийские санкции против Евросоюза в целом и Германии в частности."Теперь Украина уже совершает нападки на тех, кто ее поддерживает! Должны ли мы погибнуть вместе с Украиной под девизом "разделенная боль — половина боли"?! ЕС и Германии в частности стоило бы хорошо подумать о том, надо ли продолжать поддерживать Украину при таких обстоятельствах!" — отметил DoktorMabuse."В конце концов, моя работа, моя жизнь и мое благополучие важны для меня самого и моей семьи. Я хотел бы прожить как можно беззаботнее еще несколько десятков лет. А пытаться выжить в холоде я не хочу", — выразил мнение Westfale."А откуда, позвольте спросить, сама Украина получает газ, несмотря на конфликт? Правильно, из России. И господин Зеленский на полном серьезе заявляет, что Германия должна пустить свою экономику по ветру, обходясь без российского газа? Отличный план..." — подчеркнул Hannoman."Вместо того, чтобы диктовать другим странам комфортные для себя условия, Зеленский мог бы сначала прекратить закупки и транзит газа из России в своей стране. Какая западная компания захочет судиться с ним за нарушение контракта в нынешней обстановке? Но его собственные люди должны быть в тепле, если он не хочет оказаться на улице", — предположил Capacocha."Исключение из санкций — проявление слабости". Если Зеленский считает, что немцы с удовольствием рискнут своими рабочими местами, не говоря уже о том, что они могут попросту замерзнуть, то он ошибается. Но интересно еще и то, что он явно нацелился использовать санкции, введенные в основном в интересах Украины, как оружие против ЕС, особенно Германии", — считает Annelena."Эти санкции могут вводить, менять, приостанавливать и даже вовсе снять. До мнения господина Зеленского нет никакого дела", — написал Stauffacher."Зеленский осудил..." Он вообще-то комик, а не судья. И уж точно не в Германии. Может быть, кто-нибудь ему подскажет. Что он себе позволяет? Хочет подражать Мельнику?" — возмутился Peter-pJYwLCr7R."Господин Зеленский, достали вы уже... В мире есть другие страны со своими интересами! Мир вращается не только вокруг несчастной Украины. Лучше бы занимались урегулированием конфликта, а не продолжали его разжигать", — подытожили читатели.Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Оттава несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Это решение поддержали в США: в Госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.

https://ria.ru/20220711/gaz-1801661343.html

https://ria.ru/20220712/potok-1801847148.html

https://ria.ru/20220614/gruziya-1795163888.html

https://ria.ru/20220709/razgovor-1801366160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

украина, германия, оттава, мид украины, евросоюз, газпром, северный поток, владимир зеленский