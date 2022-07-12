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Удар по Новой Каховке нанесли по приказу Зеленского, заявил глава ВГА - РИА Новости, 12.07.2022
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Удар по Новой Каховке нанесли по приказу Зеленского, заявил глава ВГА
Удар по Новой Каховке нанесли по приказу Зеленского, заявил глава ВГА - РИА Новости, 12.07.2022
Удар по Новой Каховке нанесли по приказу Зеленского, заявил глава ВГА
Ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области сделан по приказу Владимира Зеленского, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района... РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T09:28
2022-07-12T09:28
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
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НОВАЯ КАХОВКА, 12 июл – РИА Новости. Ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области сделан по приказу Владимира Зеленского, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев."К большому сожалению и негодованию, это сделано по приказу президента страны, за которого люди, которые погибли в том числе, голосовали… Все это катастрофа для нашего мирного города", - сказал РИА Новости Леонтьев.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область
09:28 12.07.2022
 
Удар по Новой Каховке нанесли по приказу Зеленского, заявил глава ВГА

Глава ВГА Каховского района Леонтьев: удар по Новой Каховке нанесли по приказу Зеленского

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке
Последствия удара Украины по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке
Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА, 12 июл – РИА Новости. Ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области сделан по приказу Владимира Зеленского, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
"К большому сожалению и негодованию, это сделано по приказу президента страны, за которого люди, которые погибли в том числе, голосовали… Все это катастрофа для нашего мирного города", - сказал РИА Новости Леонтьев.
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 09:20Специальная военная операция на Украине
Власти назвали тех, кто нанес удар по Новой Каховке, военными преступниками
Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.
 
В миреКирилл СтремоусовХерсонская область
 
 
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