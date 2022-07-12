https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801861735.html

Удар по Новой Каховке нанесли по приказу Зеленского, заявил глава ВГА

Удар по Новой Каховке нанесли по приказу Зеленского, заявил глава ВГА - РИА Новости, 12.07.2022

Удар по Новой Каховке нанесли по приказу Зеленского, заявил глава ВГА

Ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области сделан по приказу Владимира Зеленского, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T09:28

2022-07-12T09:28

2022-07-12T09:28

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

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НОВАЯ КАХОВКА, 12 июл – РИА Новости. Ракетный удар по Новой Каховке в Херсонской области сделан по приказу Владимира Зеленского, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев."К большому сожалению и негодованию, это сделано по приказу президента страны, за которого люди, которые погибли в том числе, голосовали… Все это катастрофа для нашего мирного города", - сказал РИА Новости Леонтьев.Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате удара взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома и прочая городская инфраструктура. Есть погибшие и множество пострадавших. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщал РИА Новости, что ракетный удар был нанесен высокоточным американским оружием РСЗО HIMARS, гидроэлектростанция не пострадала.

https://ria.ru/20220712/prestupniki-1801860123.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область