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Зеленский осудил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 12.07.2022
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Зеленский осудил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
Зеленский осудил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 12.07.2022
Зеленский осудил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
Владимир Зеленский счел "абсолютно неприемлемым" решение Канады вернуть в Германию турбину для газопровода "Северный поток". РИА Новости, 12.07.2022
2022-07-12T02:54
2022-07-12T03:58
экономика
канада
россия
в мире
германия
северный поток
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский счел "абсолютно неприемлемым" решение Канады вернуть в Германию турбину для газопровода "Северный поток".Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.Зеленский также предположил, что исключения в вопросе антироссийских санкций могут якобы быть опасными "не только для Украины, а для всех стран демократического мира"."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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экономика, канада, россия, в мире, германия, северный поток
02:54 12.07.2022 (обновлено: 03:58 12.07.2022)
 
Зеленский осудил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

Зеленский счел "неприемлемым" решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский счел "абсолютно неприемлемым" решение Канады вернуть в Германию турбину для газопровода "Северный поток".
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.
"Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашей стране из-за абсолютно неприемлемого исключения из санкционного режима против России. Это касается не просто какой-то турбины для газопровода "Северный поток", которую Канада не должна была, но все-таки решила передать фактически России. Это касается общих правил", - заявил Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в его Telegram-канале.
Зеленский также предположил, что исключения в вопросе антироссийских санкций могут якобы быть опасными "не только для Украины, а для всех стран демократического мира".
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
Вчера, 15:18
США поддержали решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"
 
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