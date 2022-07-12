https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801844573.html

Зеленский осудил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

Зеленский осудил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока" - РИА Новости, 12.07.2022

Зеленский осудил решение Канады вернуть турбину для "Северного потока"

Владимир Зеленский счел "абсолютно неприемлемым" решение Канады вернуть в Германию турбину для газопровода "Северный поток". РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T02:54

2022-07-12T02:54

2022-07-12T03:58

экономика

канада

россия

в мире

германия

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798733763_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d434cbecbd9da17bf9f30be687f7c879.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский счел "абсолютно неприемлемым" решение Канады вернуть в Германию турбину для газопровода "Северный поток".Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада несмотря на санкции вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии. Решение Канады поддержали и в США: в госдепартаменте заявили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа. При этом МИД Украины призвал Оттаву пересмотреть это решение и вызвал временного поверенного в делах Канады.Зеленский также предположил, что исключения в вопросе антироссийских санкций могут якобы быть опасными "не только для Украины, а для всех стран демократического мира"."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220711/ssha-1801729633.html

канада

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, канада, россия, в мире, германия, северный поток