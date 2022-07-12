https://ria.ru/20220712/zdravookhranenie-1801949074.html

Евросоюз назвал три главные угрозы в сфере здравоохранения

Евросоюз назвал три главные угрозы в сфере здравоохранения - РИА Новости, 12.07.2022

Евросоюз назвал три главные угрозы в сфере здравоохранения

Управление Еврокомиссии по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения (HERA) во вторник назвало три главные угрозы жизни или... РИА Новости, 12.07.2022

2022-07-12T15:03

2022-07-12T15:03

2022-07-12T15:03

в мире

стелла кириакидес

здоровье - общество

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Управление Еврокомиссии по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения (HERA) во вторник назвало три главные угрозы жизни или здоровью европейских граждан, к которым необходимо готовиться Евросоюзу.В числе таких угроз названы: патогены с высоким пандемическим потенциалом; химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы; в также угрозы, возникающие в результате устойчивости человеческого организма к антибиотикам."Сегодня мы впервые представляем основные угрозы здоровью, к которым мы должны готовиться и на которые мы должны реагировать. Это первый шаг в обеспечении готовности государств-членов к немедленной реакции", - сказала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес, представляя доклад HERA.Сообщается, что определение основных угроз безопасности "запускает процесс развития производственных мощностей, расширение масштабов производства, закупок, потенциального накопления запасов лекарственных средств, средств диагностики, медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также других контрмер для обеспечения их наличия и доступности для стран-членов на случай возникновения экстренной необходимости в их применении".HERA намерено также привлечь инвестиции для обеспечения подготовки экстренных мер на случай возникновения любой из определенных угроз здравоохранению.

https://ria.ru/20220712/ospa-1801916569.html

https://ria.ru/20220712/gaz-1801939302.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, стелла кириакидес, здоровье - общество, евросоюз, еврокомиссия